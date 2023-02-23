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Promo Indomaret Rabu 23 Februari 2023, Hadirkan Diskon Besar untuk Aneka Minuman dan Snack

Diskon promo retail moderan, Indomaret terbaru 23 Februari 2023, serba murah Mujigae Susu Pisang Cuma Rp8.000

Editor: Edi Nugroho
zoom-inlihat foto Promo Indomaret Rabu 23 Februari 2023, Hadirkan Diskon Besar untuk Aneka Minuman dan Snack
TRIBUN-TIMUR.COM/RUDI SALAM
Kasir Indomaret sedang melayani pelanggan. Promo Indomaret Rabu 23 Februari 2023 menghadirkan menghadirkan diskon besar untuk aneka minuman dan snack. Diskon promo Indomaret Terbaru 23 Februari 2023, SERBA MURAH! Mujigae Susu Pisang Cuma Rp8.000 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Promo Indomaret Rabu 23 Februari 2023 menghadirkan menghadirkan diskon besar untuk aneka minuman dan snack.

Diskon promo Indomaret Terbaru 23 Februari 2023, SERBA MURAH! Mujigae Susu Pisang Cuma Rp8.000

Berikut ini adalah beberapa promo Indomaret hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023.

Ada juga es krim dengan promo gratisan lebih banyak.

Baca juga: Daftar Promo Indomaret Rabu 22 Februari 2023, Ramai-ramai Beli Susu Instan dan Minuman Ringan

Baca juga: Promo Indomaret Hari Ini 20 Februari 2023, Belanja Hemat, Kapal Api Rp 12.200 dan Sunlight Rp 10.900

Cocok banget untuk menemani kerja Tribunners.

Penasaran dengan promo-promo lainnya?

Yuk, simak selengkapnya artikel berikut promo Indomaret 23 Februari 2023:

PROMO SERBA MURAH!! 23-28 Februari 2023

1). Mujigae Susu Cair Banana/Choco Banana 250ml Rp8.000

2). Delmonte Boba Red Velvet/Matcha 240ml Rp8.000

3). Pucuk Harum Minuman Teh Melati 1360ml Rp10.000

4). Ultra Susu UHT 200ml All Variant Rp 10.000/2pcs

5). NU Milk Tea/Teh Tarik 330ml Rp10.000/2pcs

6). Mogu mogu Minuman Nata de Coco 320ml All Variant Rp8.000

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Sumber: Tribun Bali
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