Promo Indomaret
Promo Indomaret Rabu 23 Februari 2023, Hadirkan Diskon Besar untuk Aneka Minuman dan Snack
Diskon promo retail moderan, Indomaret terbaru 23 Februari 2023, serba murah Mujigae Susu Pisang Cuma Rp8.000
BANJARMASINPOST.CO.ID - Promo Indomaret Rabu 23 Februari 2023 menghadirkan menghadirkan diskon besar untuk aneka minuman dan snack.
Diskon promo Indomaret Terbaru 23 Februari 2023, SERBA MURAH! Mujigae Susu Pisang Cuma Rp8.000
Berikut ini adalah beberapa promo Indomaret hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023.
Ada juga es krim dengan promo gratisan lebih banyak.
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Cocok banget untuk menemani kerja Tribunners.
Penasaran dengan promo-promo lainnya?
Yuk, simak selengkapnya artikel berikut promo Indomaret 23 Februari 2023:
PROMO SERBA MURAH!! 23-28 Februari 2023
1). Mujigae Susu Cair Banana/Choco Banana 250ml Rp8.000
2). Delmonte Boba Red Velvet/Matcha 240ml Rp8.000
3). Pucuk Harum Minuman Teh Melati 1360ml Rp10.000
4). Ultra Susu UHT 200ml All Variant Rp 10.000/2pcs
5). NU Milk Tea/Teh Tarik 330ml Rp10.000/2pcs
6). Mogu mogu Minuman Nata de Coco 320ml All Variant Rp8.000