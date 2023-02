Konser Tunggal Raisa di SUGBK Malam Ini, 6 Kostum Panggung Disiapkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Banyak yang sudah tak sabar menyaksikan konser tunggal Raisa malam ini, Sabtu (25/2/2023).

Ya konser tunggal penyanyi bernama lengkap Raisa Andriana ini akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) malam ini.

Raisa sudah menyiapkan 6 kostum panggung yang bakal dikenakannya saat menghibur para penonton.

Sederet persiapan termasuk persiapan secara pribadi sudah dilakukan istri Hamish Daud ini.

Beberapa waktu lalu melalui media sosial instagramnya, @raisa6690 Ia membagikan momen melakukan olahraga fisik sebagai persiapan konser tunggal itu.

Sejumlah set gerakan dilakukan Raisa agar kebugarannya fit saat menyanyikan tembang andalannya.

Dalam konser nanti, Raisa juga akan mencatatkan sejarah sebagai penyanyi perempuan pertama di Indonesia yang menggelar konser di SUGBK.

Raisa bahkan sudah tidak sabar menantikan gelaran konser tunggalnya tersebut.

"It all camedown to this moment," tulis Raisa Andriana di akun media sosialnya dikutip Sabtu pagi.

Konser Raisa untuk semua kalangan dan tidak dibatasi usia.

Penonton konser di SUGBK disiapkan di area tribun bawah, tribun atas dan festival atau area lapangan sepakbola dan track lari.

Konser tunggal Raisa ini dibuka pukul 18.30 WIB, sementara gerbang sudah dibuka mulai pukul 14.00 WIB.

"Meskipun tidak ada batas waktu open gate, penonton boleh datang sebelum pukul 14.00 WIB terutama yang membawa kendaraan pribadi untuk mencari parkiran ternyaman," tulis promotor Juni Concert.

Raisa tidak menyediakan tempat parkir khusus untuk konsernya ini.