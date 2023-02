Jadwal Bola Hari Ini, Liga 1, MU vs Newcaster Mola, Marseille vs PSG, AC Milan dan Inter TV Online

Simak Jadwal Bola malam Ini Madura United vs Persija Marseille vs PSG, AC Milan vs Atalanta Liga 1 Indonesia, Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Bola malam ini. Ada pertandingan di Jadwal Liga 1 Madura United vs Persija melalui Siaran langsung Indosiar.

Kemudian dilanjutkan final Carabao Cup 2023, Man United vs Newcastle Live Streaming Mola TV. Serta Marseille vs PSG via Live Streaming Vidio.com dan AC Milan vs Atalanta.

Pertandingan sore dan malam ini tersaji dari kompetisi Liga 1 Indonesia, Liga Spanyol, Liga Inggris hingga Liga Prancis melalui Live Streaming TV Online, Minggu (26/2/2023).

Laga laga seru iga Italia tersaji seperti Bologna dan Inter Milan berlaga di Stadio Renato Dall'Ara Serie A Italia pada Minggu malam.

Inter Milan telah memenangkan lima dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi menjelang pertandingan mereka dengan Bologna

Inter Milan tampil bagus dalam beberapa pekan terakhir, memenangkan lima dari enam tugas terakhir mereka di semua kompetisi secara keseluruhan, dan sementara Bologna sendiri telah melakukan beberapa pekerjaan bagus akhir-akhir ini.

Mereka mungkin kesulitan untuk menyamai kelas Nerazzurri.

Inter telah mengalahkan I Rossoblù dalam empat dari lima pertemuan terakhir klub dan prediksi pertama kami Bologna vs Inter Milan memberi petunjuk kepada tim tamu untuk meningkatkan rekor tersebut lebih jauh lagi dengan kemenangan lainnya.

Bologna telah mencetak gol dalam enam dari tujuh pertandingan Serie A terakhir mereka dan mereka telah bermain dengan cukup percaya diri untuk menunjukkan bahwa gol hiburan dapat dilakukan pada hari Minggu.

Sementara rival Inter, AC milan akan kedatangan tamunya Atalanta.

Setelah tiga kemenangan beruntun, AC Milan akan berusaha menjadikannya empat kali besok karena mereka akan menghadapi Atalanta di San Siro.

Ini adalah pertandingan penting bagi kedua belah pihak dalam perlombaan Liga Champions.

Pasukan Stefano Pioli berada dalam momen yang baik setelah awal tahun yang sangat sulit.

Dengan tiga kemenangan konstruktif dan clean sheet, kepercayaan diri jauh lebih baik dan ada kepercayaan pada gaya bermain mereka.