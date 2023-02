Pedagang Ogah Tempati Los Pedagang Buah di Pelaihari, Begini Langkah Pemda Benahi Fasilitas

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sejak selesai dibangun Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), pada pengujung 2022 lalu, los pedagang buah yang berada di Jalan Datu Daim II, Pelaihari, tak kunjung termanfaatkan.

Pantauan di lokasi, Minggu (26/2/2023), los tersebut dibangun di sisi tepi area lahan setempat membentuk huruf U. Lalu, sebagian los didirikan pada space di bagian tengah.

Bangunan los tersebut beratap genteng metal warna biru tanpa sekat antarlos.

Pembatasnya berupa tiang baja ringan. Bagian bawahnya masih berupa tanah, begitu pula gang antarlos sehingga becek pascahujan.

Baca juga: Buka Lapak di Bundaran Jembatan Rumpiang Batola, Pedagang Buah Pampakin Didatangi Satpol PP

Baca juga: Berjualan di Pinggir Jalan Pasar Hanyar, Pedagang Buah Mengaku Sering Was Was

Informasi diperoleh, karena kondisi itu pula sehingga para pedagang mendapat los tersebut belum menempatinya. Harapan mereka, setidaknya lantai los diperkeras cor semen atau sejenisnya.

Mengenai hal tersebut Kepala Bidang Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan (Diskopdag) Tala Darma Wisata pembangunan los buah di lokasi eks kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut untuk menampung relokasi pedagang buah di kawasan RTH Hasan Basri.

Biaya pembangunan los tersebut dibebankan pada APBD Perubahan melalui DPA Perubahan Diskopdag tahun 2022. Ukuran los lebar tiga meter dan panjang 2,5 meter.

Anggaran yang tersedia saat itu, jelasnya, hanya mampu mengakomodasi pembangunan los. Termasuk untuk pembongkaran bangunan eks kantor Disdukpencapil.



Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran, papar Darma, rencananya akan diusulkan kepada pihak otoritas untuk pengerasan halaman/pemasangan paving block, peninggian lantai/cor lantai. Termasuk pembuatan saluran pembuangan dan tutup drainase.

"Mudah-mudahan hal itu nanti kiranya dapat dilakukan oleh pihak Dinas PUPR melalui DPA dan/atau DPA SKPD PUPR tahun 2023. Semoga dapat disetujui," papar Darma.

Lebih lanjut ia menerangkan pengundian pembagian los tersebut kepada pedagang telah dilakukan pada 12 Januari 2022 lalu bertempat di los buah setempat.

Pengundian los tersebut dihadiri para pedagang. Saat itu mereka juga telah diminta untuk segera menempati los buah tersebut paling lambat seminggu setelah pengundian/pembagian los.

Pembagian los dikatakannya tidak dipungut biaya. Masing-masing pedagang hanya dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 60 ribu per bulan. Ini sesuai Peraturan Daerah Tala nomor 3 tahun 2021 tentang retribusi pelayanan pasar.

Baca juga: Lancarkan Usaha Pedagang Buah, UPZ Bank Kalsel Bantu Rombong Barakah

Sebanyak 33 pedagang telah tertampung pada los tersebut sesuai hasil pengundian pembagian.

"Jadi, los itu sudah ada by name by addres-nya," sebut Darma.

Saat ini pihaknya juga masih memonitor perkembangannya.

"Sebagai salah satu alternatif upaya persuasif, jika diperlukan tidak menutup kemungkinan ke depan kami akan mengundang mereka," pungkas Darma.

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)