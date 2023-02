Prediksi Juara Man United vs Newcastle Versi Bursa Taruhan Final Carabao Cup, Link TV Online Disini

Juara Carabao Cup Man United vs Newcastle United di Final dan Prediksi Skor bursa taruhan top dunia dan cara untuk menonton Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Manchester United vs Newcastle United dan Peluang pemenang di final Carabao Cup 2023 menurut sejumlah bandar taruhan besar top di dunia.

Prediksi man United vs Newwcastle sangat menarik karena kedua tim bertabur pemain di Liga Inggris saat ini sehingga versi Cbssports.com pun memberikan prediksinya.

Jadwal siaran langsug Final Carabao Cup 2023 dan Link dan cara untuk nonton Link Live Streaming Man United vs Newcastle adalah pada hari Minggu (26/2/2023) malam jam 23.30 WIB tayang lewat Live Streaming TV Online Mola TV.

Simak juga prediksi, jadwal live TV serta cara nonton Manchester United kontra Newcastle United pada babak final Carabao Cup 2023 yang berlangsung di Stadion Wembley.

Pakar sepak bola Jon Eimer telah mengunci pilihan dan prediksi Final Piala Liga Inggris untuk Newcastle vs Man Utd pada hari Minggu

Manchester United dan Newcastle United bertanding Minggu di final Piala Liga Inggris di Stadion Wembley, dengan kedua tim berusaha untuk mengakhiri paceklik trofi.

Man United baru menunggu enam tahun, meski itu adalah keabadian bagi para penggemar Setan Merah.

Mereka memenangkan Piala EFL kelima mereka pada 2016-17 dan juga memenangkan Piala FA musim itu.

Untuk Newcastle, penantiannya jauh lebih lama, dengan The Magpies terakhir mengangkat trofi utama di Piala Fairs 1969.

Mereka pernah bermain di satu final Piala Liga, kalah dari Manchester City pada 1975-76.

United berada di urutan ketiga dalam tabel Liga Premier Inggris, sementara Newcastle di urutan kelima, satu poin di belakang Tottenham dengan satu pertandingan tersisa.

Pertemuan terakhir adalah hasil imbang 0-0 di pertandingan EPL pertama di bulan Oktober.

Kickoff di London ditetapkan pada pukul 11:30 ET. United adalah favorit +117 (risiko $100 untuk memenangkan $117) pada garis uang 90 menit dalam peluang terbaru Manchester United vs Newcastle United Caesars Sportsbook.

The Magpies adalah +235 underdog, undian 90 menit dihargai +215 dan over / under untuk total gol pertandingan adalah 2,5.