Buka Outbond Tim Building RSUD Daha Sejahtera, Bupati HSS Berharap Jadi Pengalaman dan Semangat Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), DRs H Achmad Fikry, MAP membuka dan memberikan sejumlah pesan kepada Team Building Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera 2023, bertempat di Amanah Borneo Park Banjarbaru, Senin, (27/02/2023).

Team Building RSUD Daha Sejahtera yang bertema "One Team, One Spirit, Together Achieve More", ini juga dihadiri Sekretaris Daerah HSS, Drs. H. Muhammad Noor M. AP serta para Kepala OPD lingkup Pemkab HSS.

Bupati HSS ditemui usai acara menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan hari ini untuk belajar menguatkan team work RSUD Daha Sejahtera.

Menurutnya, kegiatan ini adalah satu media untuk menguatkan team work karena RSUD Daha Sejahtera yang telah mendapatkan apresiasi atas nilai paripurna yang dicapai dan harus dipertahankan.

Lebih lanjut Bupati HSS juga berharap dengan adanya outbond bagi Team Building ini, bisa memberikan pengalaman dan semangat yang baru ketika kembali ke RSUD Daha Sejahtera.

"Suasana akan cair diantara mereka, ego-ego harus diturunkan yang penting bagaimana dapat memajukan rumah sakit," lanjutnya.

Bupati mengatakan melalui media outbond dengan fasilitator yang berpengalaman ini bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi para peserta.

"Sehingga ketika mereka kembali ke rumah sakit punya semangat yang baru. Yang penting antar tim saling menghargai tidak ada yang menonjol karena semuanya penting, hingga saling menghargai itu menjadi bagian upaya untuk lebih baik ke depan," jelasnya.

Bupati HSS H Achmad Fikry, MAP foto bersama Team Building RSUD Daha Sejahtera 2023 yang menggelar outbond di Amanah Borneo Park Banjarbar

Sementara itu, Direktur RSUD Daha Sejahtera dr Musliana mengungkapkan kegiatan ini merupakan reward untuk karyawan RSUD Daha Sejahtera karena telah mendapatkan nilai paripurna.

"Tentu ini adalah hasil kerja keras dari seluruh karyawan RSUD Daha Sejahtera. Semoga dengan acara outbond ini dapat meningkatkan kekompakan sinergitas kita untuk membangun Rumah Sakit Daha Sejahtera menjadi rumah sakit yang semakin maju dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Daha dan sekitarnya," ungkapnya

Dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan Penyerahan sertifikat akreditasi dan penyerahan hadiah kepada pokja-pokja yang nilainya tertinggi. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)