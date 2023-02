Nasib Potter Kian Suram Usai Chelsea Kalah Spurs, Arteta dan Klopp dari Liverpool Acuan The Blues

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kekalahan Chelsea dari Tottenham Hotspur menjadi kekalahan kesembilan the Blues di Liga Inggris, membuat masa depan Graham Potter kian suram.

Chelsea terpaut 14 poin dari posisi empat besar klasemen Liga Inggris 2022-2023 dan

Graham Potter memahami pertanyaan tentang masa depan Chelsea setelah kalah dari Tottenham.

Graham Potter sedang berjuang untuk menghentikan Chelsea tergelincir dari klasemen Liga Premier yang kian terpuruk.

Gol di babak kedua dari Oliver Skipp dan Harry Kane membuat Chelsea menelan kekalahan kesembilan mereka di Liga Premier musim ini, membuat mereka terpaut 14 poin dari empat besar.

Sejumlah fans chelsea terus mendesak pemecatan Graham Potter dan mencari pelatih baru.

Namun sumber mengatakan kepada ESPN, dikutip Senin, (27/2/2023) bahwa pemilik klub, yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Clearlake Capital, tetap mendukung Potter tetapi menyadari keresahan yang berkembang di dalam basis penggemar klub.

Tekad itu dapat diuji karena kemungkinan lolos ke Liga Champions musim depan terus surut.

Tetapi Potter menyebut masa-masa sulit yang dialami Mikel Arteta dan Jurgen Klopp di Arsenal dan Liverpool masing-masing sebagai contoh yang harus diikuti klub.

"Selalu ada pertanyaan atas loyalitas pemilik, tentu saja," kata Potter.

Dia tidak dapat menghentikan pertanyaan itu sementara hasilnya seperti ada dan dia menerimanya.

"Itu adalah bagian dari pekerjaan. Kami berbicara sebelum pertandingan tentang menonton film dokumenter Amazon, All or Nothing dan Arsenal. Dua tahun setelah Mikel's pemerintahan dia hampir mendapatkan karung, orang ingin dia keluar dan itu adalah bencana," bebernya.

Jelas sekarang, banyak hal telah berubah sedikit. Begitulah adanya. Lihatlah situasi Jurgen. Dia tidak mendapatkan hasil dan tiba-tiba orang ingin dia keluar.

"Itulah sifat sepak bola. Saya belum cukup dilakukan di klub ini untuk memiliki terlalu banyak itikad baik dan saya juga menerimanya," kata Potter.

Tugasnya dikatakannya adalah tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia mengerti pertanyaannya dan dari mana asalnya.