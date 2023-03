Yamaha Hadirkan Inovasi dan Teknologi, Generasi 125 Invasi IIMS 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Eksistensi produk Generasi 125 semakin kuat dengan hadirnya pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

Dengan inovasi dan teknologi terupdate, Yamaha Generasi 125 hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

Teknologi masa kini yang hadir melalui FreeGo 125 Connected, dengan ragam fitur yang Amazing, sukses menarik banyak perhatian para pengunjung IIMS yang hadir.

“Saya tertarik ke IIMS karena ingin melihat update teknologi otomotif dan rencananya sambil mencari motor untuk aktivitas sehari-hari dan anter jemput anak. Saat mampir ke booth Yamaha, saya sangat tertarik dengan Yamaha FreeGo 125 Connected. Teknologi dari motor ini sangat up to date sekali, bisa tehubung via smartphone melalui Y-Connect. Teknologi ini sangat menarik bagi saya karena bisa memonitor kondisi aki, oli mesin, rekomendasi perawatan dan juga bisa melihat konsumsi pemakain bahan bakar. Aktivitas berkendara akan semakin menyenangkan dengan Y-Connect. Lalu kaget juga bagasinya luas sekali dan saya juga suka dengan inovasi cara isi bensinya yang beda banget dengan motor lain di kelasnya. Praktis sekali tanpa harus membuka jok. Motor ini juga cocok untuk antar jemput anak saya karena jok-nya luas,” ungkap Aditya Reza (29).

Melalui inovasi dan teknologi terupdate, Yamaha Generasi 125 hadir menjawab keperluan masyarakat. (YAMAHA INDONESIA)

FreeGo 125 Connected memiliki teknologi unggulan Y-Connect (Yamaha Motorcycle Connect).

Merupakan fitur yang hanya di miliki oleh Yamaha, yaitu dapat menghubungkan smartphone dengan pengendara melalui Bluetooth Connectivity.

Fitur yang dimiliki Yamaha FreeGo 125 Connected ini sangat bermanfaat untuk pengecekan kondisi motor seperti; rekomendasi perawatan dan pengingat waktu service.

Pengeluaran untuk bensin juga bisa dikontrol dengan melakukan pengecekan konsumsi bahan bakar rata-rata melalui Y-Connect.

(YAMAHA INDONESIA)

Dengan bagasi yang luas, FreeGo 125 Connected mampu menampung banyak barang di dalamnya.

Berbagai perlengkapan berkendara seperti helm, jas hujan, jaket dan lain-lain dengan mudah bisa dimasukkan ke dalam bagasi.

Posisi pengisian bahan bakar didepan (Smart Front Refuel) juga sangat praktis saat ingin mengisi bensin tanpa harus membuka jok.

FreeGo 125 Connected juga didukung oleh mesin dengan teknologi Blue Core yang dikenal efisien, bertenaga dan andal.

Konsumen FreeGo, Aditya Reza. (YAMAHA INDONESIA)

Selain Yamaha FreeGo 125 Connected, seluruh line up dari Generasi 125 juga hadir di booth Yamaha.

Seperti Mio M3, Fino, Xride dan Gear 125. Deretan line up ini hadir dengan inovasi dan teknologi yang curi perhatian di IIMS 2023.

Kunjungi booth Yamaha di Hall C3 di IIMS 2023, kamu bisa melihat secara lebih dekat, test ride dan membeli produk-produk sepeda motor Yamaha.

Temukan berbagai penawaran menarik dari Yamaha yang bisa kamu dapatkan hanya di IIMS 2023.

Menurut Aditya Reza, konsumen, teknologi Yamaha FreeGo 125 Connected sangat up to date sekali. (YAMAHA INDONESIA)

