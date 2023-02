Ditanya Keseriusan Terhadap Ayu Ting Ting, Boy William Beri Jawaban Ambigu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan antara penyanyi dangdut Ayu Tig Ting dengan presenter Boy William terus menjadi sorotan publik.

Boy William memang lagi ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan janda Enji Baskoro Hendarso itu.

Maklum, Boy William kini memang sedang menjomblo usai gagal menikah. Sementara, Ayu Ting Ting juga masih sendiri pasca gagal dinikahi pengusaha Adit Jayusman.

Hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William kian mencuri perhatian gegara keduanya akrab lagi setelah 4 tahun bermusuhan.

Kini, Ayu Ting Ting dan Boy William kerap bertemu dan bergaul seperti dulu lagi. Bahkan, keduanya kerap bersikap romantis satu sama lain.

Lantas bagaimana keseriusan Boy William terhadap Ayu Ting Ting?

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari youtube Seleb Oncam News, Selasa (28/2/2023), Boy William menjawab tentang keseriusannya terhadap putri pasangan Ayah Rozak dan Umi Kalsum itu.

Tak memberikan jawaban secara gamblang, namun Boy William mengatakan dia sangat peduli kepada Ayu Ting Ting.

Tak menampilk, presenter 31 tahun tersebut juga mengakui Ayu Ting Ting merupakan wanita yang baik.

"Ayu is very nice person and i care for Ayu very nice person, " ujar Boy William.

Simak video selengkapnya:

Baca juga: Boy William dapat Kode Keras dari Orangtua Ayu Ting Ting, Ayah Rozak Panggil Mantu

Baca juga: Firasat Ayu Ting Ting Soal Boy William, Putri Abdul Rozak Sampai Dibuat Histeris Kala Berduaan

Dipanggil Mantu

Baru-baru ini, Boy William bahkan dipanggil 'mantu' oleh orangtua Ayu Ting Ting, Ayah Rozak.

Hal ini lantas membuat sejumlah orang dekat keduanya dan netizen heboh.