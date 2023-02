Jadwal Liga Champion Leg 2 Live SCTV, Prediksi Bayern vs PSG, Lionel Messi dkk Tidak Diunggulkan

Laga Bayern Munchen vs PSG, Lionel Messi dkk tidak diunggulkan di Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 besar nanti. Ada juga laga Real Madrid vs Liverpool, Tottenham vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Paris Saint Germain dan Bayern Munich akan bertemu dalam salah satu duel paling menarik di babak 16 besar Liga Champions.

Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) laga Bayern Munchen vs PSG adalah pada Kamis 9 Maret 2023 nanti yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com dan Live Streaming SCTV.

Sehari sebelum laga bigmath itu ada juga jadwal siaran langsung Liga Champions seperti Chelsea vs Dortmund dan Benfica vs Club Brugge.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions di mulai Rabu, 8 Maret 2023. Sepekan berikutnya Ada juga duel Benfica vs Club Brugge, Tottenham Hotspur vs AC Milan juga ada Man City vs RB Leipzig dan Real Madrid vs Liverpool yang kemungkinan tayang via Live Streaming TV Online.

Pertandingan Bayern Munchen vs PSG leg kedua akan dimainkan di Munich.

PSG kontra Bayern Munchen merupakan tayangan ulang final Liga Champions 2020, laga yang menyisakan luka mendalam bagi grup asal Paris itu.

Kemudian, Jerman menang 1-0 setelah gol yang dicetak oleh Kingsley Coman dan dengan demikian mematahkan impian Prancis untuk merebut trofi Liga Champions untuk pertama kalinya.

Prancis membalas dendam tepat pada tahun 2021, ketika mereka menyingkirkan Bayern Munich di perempat final Liga Champions setelah agregat 3-3.

Kemudian PSG menang tandang 3-2 dan kemudian kalah 1-0 di kandang.

Tapi pertandingan 2020 bergema di Paris, dan hasil 2021 memberi mereka keyakinan bahwa mereka dapat mengalahkan Bayern Munich lagi dalam perjalanan menuju apa yang mereka tuju sebagai trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub.

Terakhir di leg pertama di Paris, PSG yang didukung suporternya takluk di kandang dengan skor tipis 0-1 atas Bayern.

Boomers mengantisipasi duel yang sangat seimbang dalam tur tersebut.

Namun, bandar taruhan juga melihat Bayern Munich sebagai favorit dalam duel babak 16 besar Liga Champions.

Sportsbooks yang telah menyiapkan peluang menawarkan Bayern Munich 1,62 untuk lolos ke perempat final dan PSG di 2,25. Adapun pertandingan pada 14 Februari diumumkan duel yang sangat seimbang.