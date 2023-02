Penjualan Emas Singapura Lesu di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Saat ini jenis emas Singapura tidak terlalu banyak pembelinya, bahkan cenderung banyak yang menjual.

Hal ini terjadi di Pasar Bauntung di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menurut Khairil di Toko Mas Sumber Cahaya Pasar Bauntung Banjarbaru, pasaran emas Singapura dingin.

Banyak pemilik yang menjual, dibandingkan membeli.

"Perbandingannya, 70 persen yang jual, hanya 30 persen yang membeli," ungkapnya, Selasa (28/2/2023).

Akibat banyak yang menjual kembali ke toko, maka barang banyak menumpuk di etalase.

"Soal harga, sebenarnya jenis emas Singapura tidak terlalu berpengaruh. Kami jual dua harga, yakni barang baru dan bekas," ujarnya.

Emas Singapura yang second atau bekas Rp 400 ribu per gram dan yang baru Rp 430 ribu per gram.

Setengah bulan yang lalu, harga sempat Rp 440 ribu per gram.

"Tapi setengah bulan terakhir harga emas masih bertahan," tandas Khairil.

Di Toko Emas Alasta, juga di Pasar Bauntung Banjarbaru, harga emas jenis lain yang bekas juga tidak terlalu berpengaruh.



Harga per Selasa (28/2/2023) di toko itu untuk emas 99 Rp 890 ribu per gram, emas poles 700 Rp 650 ribu per gram dan emas putih Rp 725 ribu per gram.

