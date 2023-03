Indonesia Green Awards 2023, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Borong Dua Penghargaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dua Penghargaan diraih oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui Integrated Terminal (IT) Banjarmasin ajang Indonesia Green Awards 2023.

Pertamina meraih kategori Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu dan Program Pengembangan Wisata Konservasi Alam dengan mengangkat Program Pengelolaan Sampah Non B3 Untuk Menjaga Lingkungan dan Memelihara Bumi.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh penggagas IGA yaitu Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi di Hotel Kempinski Jakarta beberapa waktu yang lalu.

"Kami memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, dengan melalui berbagai ragam kreativitasnya," kata La Tofi yang dikutip dari keterangan Pertamina kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (01/03/2023).

Menurutnya, perusahaan TI tersebut juga menyisihkan sebagian dari laba perusahaan untuk mengelola kegiatan CSR, sehingga masyarakat mampu merasakan manfaat dari setiap perusahaan.

IT Manager Banjarmasin, Titon Srihardian, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada La Tofi School of CSR yang telah memberikan penghargaan kepada IT Banjarmasin, dan rasa bangganya kepada seluruh pekerja IT Banjarmasin karena telah berkontribusi dalam implementasi program.

Ia juga menjelaskan dari kategori Pengembangan Wisata Konservasi Alam, pihak pertamina bagian TI Banjarmasin mengembangkan Ekowisata Mangrove Rambai Center, dimana dalam ekowisata ini dikembangkan mengenai restorasi lahan basah dengan bentang alam mangrove rambai serta Pulau Curiak yang merupakan habitat bekantan.

"Kegiatan ekowisata ini juga ikut melibatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata oleh Kelompok Sadar Wisata setempat, "paparnya.

Sementara itu, Area Manager Comm, Rel & CSR Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, menyampaikan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui unit usahanya yaitu IT Banjarmasin dapat meraih penghargaan.

"Mendapatkan raihan penghargaan ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang, serta sejalan dengan penerapan Environment, Social & Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs)," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)