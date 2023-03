Jadwal Leg 2 Liga Champion Live SCTV, Chelsea Berat Lolos Dapat Pukulan Telak Satu Pemain Absen

Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 besar Chelsea vs Dortmund via Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com dan Live Streaming TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chelsea mendapat pukulan telak jelang pertandingan leg kedua Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Chelsea menjamu Borussia Dortmund di leg kedua pertandingan Liga Champions mereka dengan defisit satu gol untuk diatasi.

Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 besar (UEFA Champions League/ UCL) laga Chelsea vs Dortmund akan digelar pada Rabu, 8 Maret 2023 nanti yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan TV Online Vidio.com dan Live Streaming SCTV.

Setelah laga itu ada juga Bayern Munchen vs PSG adalah pada Kamis 9 Maret 2023 juga ada laga Benfica vs Club Brugge.

Jadwal babak 16 besar Liga Champions di mulai Rabu, 8 Maret 2023. Sepekan berikutnya Ada juga duel Benfica vs Club Brugge, Tottenham Hotspur vs AC Milan juga ada Man City vs RB Leipzig dan Real Madrid vs Liverpool yang kemungkinan tayang via Live Streaming TV Online.

Pertandingan Liga Champions UEFA Chelsea yang akan datang dengan Dortmund dapat membuat atau menghancurkan musim mereka.

Sayangnya untuk raksasa London, mereka akan memasuki babak 16 besar leg kedua tanpa salah satu pemain terbaik mereka.

Pria itu tidak lain adalah Thiago Silva, satu dari segelintir pemain yang tampil bagus di Stamford Bridge musim ini.

Bek tengah itu mengalami cedera yang parah dalam kekalahan akhir pekan Chelsea dari Tottenham, dengan akibatnya pemain Brasil itu dipaksa keluar lebih awal.

Wesley Fofana menggantikan mantan ace PSG dan sementara pemain muda Prancis itu tampil mengagumkan, Silva tetap menjadi salah satu bek tengah terbaik di Liga Premier, yang berarti ketidakhadirannya bisa merugikan tim Graham Potter.

Raksasa Inggris itu mengkonfirmasi tingkat cedera Thiago, mengungkapkan dalam pernyataan resmi bahwa pemain berusia 38 tahun itu mengalami kerusakan pada ligamen lututnya.

Silva sekarang akan memasuki rehabilitasi untuk kembali ke lapangan secepat mungkin.

"Menderita cedera lutut pada paruh pertama pertandingan hari Minggu melawan Tottenham Hotspur, Thiago menjalani penilaian lebih lanjut dan pemindaian saat kembali ke pusat pelatihan pada hari Senin," bunyi pernyataan itu.

"Hasil pemindaian dari penilaian tersebut telah mengonfirmasi kerusakan pada ligamen lutut Thiago dan dia sekarang akan bekerja sama dengan departemen medis klub selama rehabilitasinya untuk kembali beraksi secepat mungkin."

Meskipun tidak ada kerangka waktu resmi yang diberikan oleh klub, sang pemain diperkirakan akan absen hingga enam minggu.