Link Gratis Nonton TV Online RCTI Timnas U20 vs Irak Live Streaming Bola, Shin Beber Pemain Absen

Banner Timnas Indonesia U20. Ini link Live Streaming gratis tv online RCTI bola Timnas U20 Indonesia vs Irak di Piala Asia U20 2023 hari ini, Rabu siaran langsung jam 19.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas U20 vs Irak di Piala Asia U-20 2023 hari ini, Rabu (1/3/2023) melalui Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI Plus Gratis.

Siaran Langsung Timnas Indonesia U 20 vs Irak adalah Rabu (1/3/2023) mulai pukul 18.00 WIB.

Link Streaming Gratis melalui Live Streaming TV Online RCTI plus Timnas U20 Indonesia vs Irak dan Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) disediakan setelah artikel ini.

Pertandingan Timnas U-20 Indonesia vs Irak merupakan laga pembuka Grup A Piala Asia U-2023 digelar di Stadion Lokomotiv, Tashkent, Uzbekistan.

Perjuangan Tim U-20 Indonesia di Piala Asia U-20 2023 segera dimulai. Garuda Nusantara akan melawan Timnas Irak U-20.

Baca juga: Link TV Online RCTI Live Streaming Bola Timnas U20 vs Irak Gratis Hari ini Mulai Jam 19.00 WIB

Baca juga: Prediksi dan Link Streaming Timnas U20 vs Irak Live TV Online RCTI Hari ini, Tak Lengkap

Tim U-20 Indonesia bakal menghadapi Irak dalam partai pertama Grup A Piala Asia U-20 di Lokomotiv Stadium, Tashkent pada Rabu (1/4/2023) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Tim U-20 Indonesia, Shin Tae-yong memastikan bahwa Arkhan Fikri dan kawan-kawan telah siap untuk bertemu dengan Irak di tengah segala keterbatasan.

"Uzbekistan dan Indonesia sangat berbeda. Saat datang ke sini kami harus langsung beradaptasi," ujar Shin.

"Kami ke sini untuk ikut berpartisipasi di turnamen ini. Kami sudah bersiap-siap dengan baik menjelang pertandingan pertama besok (malam ini)," ucap Shin.

Piala Asia U-20 menjadi ujian pertama buat Tim U-20 Indonesia sebelum mengarungi dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni 2023.

"Tentu kami adalah tuan rumah Piala Dunia U-20. Meski kami akan tampil di Piala Dunia U-20, turnamen ini tetap penting bagi kami. Sebab ini adalah kesempatan kami menyaksikan performa para pemain," kata Shin.

"Kami tidak bisa membawa separuh pemain tapi kami berusaha maksimal di turnamen ini karena panggung untuk menunjukkan ada di mana level kami sekarang," ungkapnya di laman resmi PSSI.

Shin juga berbicara tentang kondisi Zanadin Fariz. Gelandang asal Persis Solo itu sempat mengalami cedera sewaktu bermain untuk Tim U-20 Indonesia dalam uji coba pada beberapa waktu lalu.

"Ya, Zanadin cedera sebelum datang ke sini. Meski begitu pemulihannya berjalan baik. Pergantian yang kami lakukan dilakukan karena kondisi fisiknya yang tidak baik dan cederanya kambuh. Nampaknya dia tidak bisa berpartisipasi di turnamen ini," tutur Shin.