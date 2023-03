Link Nonton Streaming SCTV Arsenal vs Everton via TV Online Siaran Liga Inggris Hari ini 02.45 WIB

Inilah link nonton live streaming SCTV bola Arsenal vs Everton hari ini siaran langsung Liga Inggris Gratis tayang di tv lokal mulai jam 02.45 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah link nonton Live Streaming SCTV laga Arsenal vs Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2022/2023 hari ini Kamis (2/3/2023). Pertandingan ini juga tayang gratis di tv lokal dan digital SCTV.

Jadwal siaran langsung dan Link Live Streaming Arsenal vs Everton hari ini tayang jam 02.45.00 WIB yang bisa ditonton melalui TV online Vidio.com.

Adaoun link Live Streaming TV Online SCTV laga Arsenal vs Everton hari ini bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Pertandingan Arsenal vs Everton merupakan laga Liga Inggris partai tunda. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), head to head dan Link Live streaming bola.

Arsenal dapat unggul lima poin di puncak klasemen Liga Premier dengan mengalahkan Everton yang terancam degradasi pada hari Rabu.

Arsenal keluar untuk membalas dendam malam ini melawan Everton karena mereka berusaha untuk menjauh dari Manchester City dalam perburuan gelar Liga Premier.

Kemenangan di pertandingan mereka di tangan akan membuat The Gunners unggul lima poin dari rival mereka di puncak papan atas menjelang akhir pekan, ketika Arsenal kemudian menjamu tim papan bawah Bournemouth dan City menghadapi Newcastle.

Sisi Mikel Arteta kembali ke jalurnya setelah goyah tiga pertandingan yang dimulai dengan kekalahan 1-0 di Goodison Park.

Diikuti oleh hasil imbang dengan Brentford dan kekalahan dari City, mencatatkan kemenangan tandang berturut-turut melawan Aston Villa dan Leicester untuk memulihkan keunggulan dua poin itu karena sang juara bertahan awalnya kehilangan poin melawan Nottingham Forest sebelum mengalahkan Bournemouth.

Kemenangan atas Arsenal adalah pengantar untuk Everton bagi Sean Dyche, yang juga mendapat kemenangan krusial atas Leeds dalam lemparan enam angka di kedua sisi penampilan derby Merseyside yang suram dan kekalahan kandang dari Villa terakhir kali di mana mereka membuang banyak peluang besar.

The Toffees kembali ke zona degradasi setelah hasil lain bertentangan dengan mereka di akhir pekan dan terpaut satu poin dari keselamatan saat ini.

Arsenal tetap tanpa Gabriel Jesus, yang terus mengambil lebih banyak beban kerja di London Colney saat ia pulih dari operasi lutut. Satu-satunya absen mereka yang diketahui saat ini adalah gelandang Mohamed Elneny, yang diperkirakan akan melewatkan sisa musim ini karena masalah lututnya yang serius.

Thomas Partey kembali dari cedera dari bangku cadangan di Leicester dan sekarang mendorong untuk memulai saat Arteta merencanakan perubahan dalam permainan yang sibuk

Everton tetap tanpa pemain sayap Andros Townsend, dan Dyche telah mengkonfirmasi striker Dominic Calvert-Lewin tidak akan fit untuk menghadapi Arsenal setelah cedera hamstring.