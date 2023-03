Mitigasi Ancaman Gangguan Jaringan pada SUTT, PLN Imbau Masyarakat di Tapin

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - PLN Persero Unit Pelaksana Tranmisi (UPT) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (KSKT) lakukan upaya mitigasi ancaman gangguan, pada jaringan listrik nasional di wilayah Kabupaten Tapin.

Disampaikan Ivan Nur Pratama, Manager PLN UPT KSKT, saat ini sedang dilakukan pemeliharaan di jalur right of way (row), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV agar gangguan yang berpotensi menyebabkan pemadaman listrik dapat diminimalisir.

"Tanaman dan bangunan minimum lima meter di bawah kabel terendah. Lalu, lapangan atau daerah terbuka minimum 8,5 meter serta antena minimal empat meter pada area. Semua yang melebihi batas minimum itu, kita lakukan penindakan," ungkap Ivan, Rabu (1/3/2023).

Aturan tersebut lanjutnya, sesuai perintah Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2021 dan Standar Nasional Indonesia Nomor: 04.6918-2002.

Ivan pun menyampaikan, semua ancaman gangguaan di wilayah Tapin saat ini sudah dievaluasi dan ditindak secara berkala.

"SUTT di Tapin ini sangat perannya sangat vital. Karena jaringan penyuplai listrik bagi masyarakat di Banua Enam. Bahkan untuk wilayah Kalteng," terangnya.

Untuk itu, perlu ditangani sesegera mungkin apabila ada ancaman-ancaman yang dapat menghambat penyaluran listrik kepada masyarakat.

Selain menjaga kelancaran transmisi, tindakan ini disebut juga sebagai langkah wajib mereka memberikan keamanan pada lingkungan hidup sekitar jalur SUTT.

Terutama jika pada jaringan tenaga tinggi tersebut terdapat benda asing, maka dapat menimbulkan induksi arus listrik.

Kepada masyarakat atau pun pihak terkait yang memiliki tanaman atau bangunan di bawah jalur SUTT 150 kV, agar dapat bersinergi dengan PLN untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan aliran tenaga listrik.

Hal ini berkenaan pasokan listrik saat ini menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia baik perkotaan maupun pedesaan.

Diketahui, sumber listrik yang ditopang tower setinggi 34 meter yang membentang di Tapin berasal dari Gardu Induk (GI) Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut.

Suplainya, selain untuk Kalsel-Kalteng, juga terkoneksi ke wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)