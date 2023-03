Dimulai, Pemilihan Pemeran Film When Love Calls From The Bottom of Borneo di Kota Pelaihari

BANJARMASINPOST.CO.ID/Mroy

Seorang peserta difoto, setelah menjalani seleksi pemilihan pemeran When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) di Gedung Balairung, Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (1/3/2023).