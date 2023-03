Hilang dari Acara Ameena Atta, Gen Halilintar Habiskan Rp 1,4 M Rayakan Ultah Fateh di Dubai

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak menghadiri acara ulang tahun Ameena Hanna Nur Atta, Gen Halilintar memilih merayakan ultah Fateh Halilintar di Burj Khalifa, Dubai.

Diketahui, Gen Halilintar batal datang ke acara ultah anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Mereka memilih merayakan ulah Fateh Halilintar di Dubai.

Kabarnya, Gen Halilintar menghabiskan uang setidaknya Rp 1,4 miliar untuk kejutan ulang tahun Fateh di Burj Khalifa.

Memang, ulang tahun anak kedepalan Gen Halilintar itu berlangsung meriah.

Bukan hanya dirayakan di hotel dan restoran mewah, Fateh juga mendepat kejutan tak terduga.

Betapa tidak, ateh mendapat ucapan selamat ulang tahun di gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa.

Rupanya, Geni Faruk mengiklankan ucapan ulang tahun Fateh secara khusus.

Momen kejutan ulang tahun di Burj Khalifa ini diunggah di Instagram genhalilintar, Senin (27/2/2023).

Tampak billboard raksasa di gedung Burj Khalifa menampilkan ucapan selamat ulang tahun untuk Fateh Halilintar.

Gen Halilintar terlihat bertepuk tangan dan menyanyi bersama saat ucapan itu ditampilkan.

Sementara Fateh Halilintar tampak terkejut mendapat kejutan yang istimewa ini.

Remaja 17 tahun itu sampai bengong dan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut.

"Happy birthday, may your wishes come true (selamat ulang tahun, semoga keinginanmu terkabul)" bunyi ucapan yang menghiasi dinding Burj Khalifa dalam cahaya warna-warni.