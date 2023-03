Manchester United singkirkan Barcelona. Jadwal Bola Liga Europa di 16 Besar Live SCTV: Ada Man United, Arsenal, Juventus dan AS Roma.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Bola Liga Europa yang sudah masuk 16 besar. Ada laga Manchester United vs Real Betis juga Juventus vs Freiburg dan Sporting CP vs Arsenal.

Jangan lewatkan pula laga AS Roma vs Real Sociedad yang tak kalah menarik. Kemungkinan ada yang akan Siaran Langsung SCTV.

Diketahui, hasil drawing 16 besar Liga Europa mempertemukan Manchester United dengan Real Betis (Spanyol).

Real Betis merupakan tim Spanyol ketiga yang bakal dijajal Man United di pentas Liga Europa.

Sebelumnya, Man United bertemu dengan Real Sociedad pada fase grup. Saat itu, Setan Merah kalah 0-1 (tandang) dan menang 1-0 di Old Trafford.

Kemudian pada babak 32 besar, Man United bertemu dengan Barcelona dalam dua leg dengan agregat 4-3 (2-2; 2-1).

Pada babak 16 besar, Setan Merah kembali dipertemukan dengan klub Spanyol yakni Real Betis.

Dikutip dari situs resmi mereka, pertemuan dengan Real Betis mejadi kali pertama dalam laga resmi.

Namun, mereka sempat menjalani laga persahabatan pada awal musim, 10 Desember 2022.

Kala itu, pasukan Erik Ten Hag kalah 0-1 berkat gol dari Nabil Fekir di Estadio Benito Villamarin.

Singgung Man City

Situs resmi Man United tidak segan menyatakan Real Betis patut diwaspadai. Alasannya karena mereka saat ini dilatih oleh mantan pelatih Man City, Manuel Pellegrini.

"Real Betis dilatih oleh mantan bos Manchester City Manuel Pellegrini, dan saat ini duduk di urutan kelima di papan atas Liga Spanyol," tulis mereka.

"Mereka maju ke tahap 16 besar Liga Europa setelah finis di puncak Grup C, tidak pernah kalah dalam pertandingan melawan Roma, Ludogorets atau HJK pada fase grup," demikian pernyataan klub.