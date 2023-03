Hari Ini Terakhir Casting Film WLCFBB di Tala, Begini Penuturan Tim dari Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Casting Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) telah dua hari berdetak.

Bagi warga Kalimantan Selatan (Kalsel), terutama warga Kabupaten Tanahlaut (Tala), yang ingin gabung masih ada kesempatan.

Sesuai jadwal, Jumat (3/3/2023) hari ini casting masih berlanjut yang merupakan sesi terakhir.

Sekaligus pada hari ini juga akan diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lolos.

Teknisnya, tim yang akan menghubungi peserta melalui telepon bagi yang lolos dan berkesempatan mengikuti tahapan berikutnya.

Bagi yang berminat ikut casting bisa merapat ke lokasi yakni di Gedung Balairung Tuntung Pandang di kawasan Jalan Pancasila, Pelaihari.

Sejak hari pertama Rabu kemarin, casting dimulai pukul 08.00 Wita hingga sekitar 15.00 Wita.

Tim dari Jakarta langsung turun melaksanakan casting-nya yakni oleh Jerry Mundung dan Dwi Marlina.

Mereka dibantu oleh Tim Kreatif dari Dinas Pariwisata Tala.

Pantauan di lokasi pada hari pertama dan kedua Kamis kemarin animo masyarakat juga cukup tinggi.

Sejak pagi hingga siang peserta terus berdatangan guna ikut casting film yang digarap Happening Films dari Jakarta bekerjasama dengan Pemkab Tala itu.

Bagaimana kemampuan peserta? "Lumayan lah, umumnya punya bakat. Cuma banyak yang masih malu-malu," ucap Jerry.

Namun hal tersebut dikatakannya bukan masalah.

Terpenting memiliki tekad dan semangat kuat serta serius untuk terjun ke dunia seni peran.

Menurut lelaki berkacamata ini membimbing orang yang belum punya pengalaman bermain film tak terlampau sulit asal punya tekat kuat dan kesungguhan.

Karena itu pihaknya optimistis dapat merekrut talent-talent lokal secara lancar untuk kelak turut mendukung film WLCFBB.