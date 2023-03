Isap Sabu Bersama Cewek di Guntung Manggis Banjarbaru, Pria Berprofesi Sopir Ditangkap Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Arisandi alias Ari (29) dan Sri Suparni alias Meletek (42), kini harus berurusan dengan hukum, karena terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu.

Keduanya ditangkap saat sedang asik mengisap sabu dalam rumah, berlokasi di Transad Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Ari diketahui merupakan seorang pria berprofesi sebagai sopir, sedangkan Meletek seorang wiraswasta.

Dikatakan Kapolres Banjarbaru, AKBP Dody H Kusumah melalui Kasi Humas, Kompol Tajudin, bahwa sebelumnya Personel Satresnarkoba Polres Banjarbaru mengamankan dua pelaku dengan kasus serupa.

Mereka adalah Erinawati alias Erna bersama dengan Arjan alias Oyong, dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

"Pada saat di rumah lokasi tersebut, kedua pelaku ini mengaku ada menyerahkan narkoba kepada pelaku Ari dan Meletek," kata Tajudin, Jumat (3/3/2023).

Memlndapat informasi tersebut personel ujar Tajudin langsung menggeledah Ari dan Meletek, yang disaksikan oleh warga sekitar.

Saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa satu lembar plastik klip, berisi sabu dengan berat nersih 0,26 gram.

"Bersamaan dengan itu personel kami juga menemukan perangkat alat hisap, yang masih terdapat sisa sabu," jelasnya.

Akibat perbuatannya tersebut kedua pelaku dijerat pasal Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

"Kemudian pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut," ucap Tajudin. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)