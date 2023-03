Oleh: KH Husin Naparin Lc MA, Ketua MUI Provinsi Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - KEBENARAN Al-Qur’an sebenarnya terbukti pada Al-Qur’an itu sendiri, bahkan di mana-mana dan kapan saja. Tersebutlah khalifah Al Makmum dengan majelis taklimnya, bahwa antara yang hadir terdapat seorang Yahudi. Orang itu berpakaian rapi, berwajah manis, berharum-haruman dan berkata dengan lembut menyenangkan.

Setelah majelis selesai, Al Makmum memanggilnya, “Apakah anda seorang Yahudi.” “Ya betul,” jawab orang tadi. Lalu Al Makmum berkata lagi, “Bagaimana kalau anda memeluk Islam saja?” Seraya Al Makmum memaparkan kebaikan kebaikan yang diraih dalam Islam. Orang itu menjawab, “Agamaku dan agama orangtuaku,” seraya meninggalkan majelis itu.

Besoknya orang itu tidak datang lagi, demikian hari demi hari ia tidak pernah datang lagi, sehingga Al Makmum menjadi lupa terhadapnya. Hampir setahun kemudian, ia hadir kembali di majelis taklim itu. Setelah majelis itu bubar Al Makmum memanggilnya dan berkata, “Bukankah Anda hadir di sini setahun yang lalu?” “Betul,” jawab orang tersebut.

Al Makmum bertanya lagi, “Mengapa Anda datang lagi kemari?” Lalu orang itu mengatakan, “Aku telah memeluk islam.” “Mengapa Anda memeluk islam?” tanya Al Makmum pula. Lantas orang itupun bercerita.

“Aku pergi meninggalkan tuan tempo hari untuk menguji tiga agama, mana yang benar itulah yang ku peluk. Aku temasuk seorang yang mempunyai kepandaian menulis. Aku salin selembar kitab taurat di antara kalimat dan kata-katanya ku ubah demikian rupa. Lalu aku tawarkan kepada seorang Rahib dan dibelinya dengan segera. Aku salin lagi selembar kitab injil dan ku ubah beberapa kata dan kalimatnya lalu aku tawarkan kepada seorang pendeta. Lembaran injil itu dibeli tanpa bertanya apa pun. Aku salin pula beberapa lembar kitab Al-Qur’an ada beberapa ayat yang ku ubah ada yang aku kurangi dan ada yang aku tambah. Setelah selesai lalu ku tawarkan kepada seorang pengumpul kertas. Lembaran-lembaran itu ia baca dengan seksama ternyata ia tidak mau membelinya dan ia kembalikan kepadaku karena ia menganggap itu tidak benar. Dengan peristiwa-peristiwa itu aku yakin bahwa Al-Qur’an benar, ia tetap terpelihara. Kekeliruan yang terjadi segera diketahui, apakah ia melalui seorang ulama atau hanya melalui seorang pengumpul kertas. Allah SWT membukakan kebohongan-kebohongan yang diperbuat manusia. Oleh sebab itulah aku memeluk islam.”

Benarlah Al-Qur’an Allah SWT berfirman, “Innanahnu najjalna azzakra wainnaa lahu lahafizun.” Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.

Prof DR Drapper dalam bukunya “A History Of the Intelictual Development Of Europe” mengakui bahwa ilmu-ilmu yang membanjir di Eropa berasal dari Al-Qur’an. Philip K Hitti dalam bukunya “The arab A Short Story” mengungkapkan bahwa kitab suci Al-Qur’an bukan hanya merupakan jantung satu agama dan pedoman untuk meraih surga, tetapi selain itu juga merupakan suatu iktisar ilmu pengetahuan dan dokumen politik yang berisikan perundang-undangan kerajaan duniawi.

Seorang Oceonolog berkebangsaan Prancis, bernama Jacues Y.Ves Cousteam, mantan perwira angkatan laut Prancis yang suka membaca. Terjemaah Al-Qur’an juga ia baca. Akhirnya ia ketemu dengan dua ayat yang menarik perhatian, yaitu surah Ar Rahman ayat 19-20 yang berbunyi “Marazalbahrayni yaltakiyan baynahumaa barjazu layabgiyani.” Artinya Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya ada batas (barzakh) yang tidak di lampaui oleh masing masing. Barzakh adalah pembatas. Barzakh ini baru dikenal pada awal abad ke 20 atau akhir abat 19.

Oceonolog itu pun terkejut. Muhammad yang tidak pernah studi di perguruan tinggi apapun sudah mengatakan adanya barzakh atau batas itu pada 14 abad lebih masa yang lalu. Dari mana dia tahu? Tentu ada yang memberi tahu yang memberi tahu itu adalah yang maha tahu, itu lah dia Allah SWT. Dengan mantap sang Oceonolog itu memeluk islam. Demikian dua ayat ini dibaca oleh orang yang berilmu dapat membuatnya menjadi orang beriman, dengan iman yang ilmiah bukan ikut-ikutan.

Di sebuah desa di ujung hulu sungai ibu-ibu tua mengadakan tadarus di bulan Ramadhan. Seorang nenek tertegun, mendengar surah Ar Rahman yang dibacakan, yaitu ayat 26 yang berbunyi “Kullu man alayyha faann.” Artinya semua yang ada di bumi ini akan binasa. Ia tertegun bukan karena memahami makna yang terkandung dalam ayat ini, tidak... tetapi tertegun pada kata “Kulluman” ada di Al-Qur’an. Kuluman (Bahasa banjar adalah alat pembersih gigi waktu makan sirih terbuat dari tembakau). Wallahualam (*)