Jadwal Tinju Dunia dan TV yang Menayangkan, Hari Ini Roger Gutierrez vs Henry Delgado

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Tinju Dunia serta Siaran Langsung di TV. Hari ini Roger Gutierrez akan menghadapi Henry Delgado.

Pertarungan kedua petinju ini akan berlangsung di Maracaibo, Venezuela, Jumat atau Sabtu 4 Maret 2023.

Pada Agustus 2022 lalu, Roger Gutierrez kehilangan sabuk gelar kelas bulu super WBA.

Laga hari ini menjadi laga perdana Roger Gutierrez (26-4-1, 20 KO) semenjak kalah dari Hector Garcia, Agustus 2022 di Florida, AS.

Roger Gutierrez merebut sabuk gelar kelas bulu super WBA regular setelah menang angka atas Rene Alvaredo, Januari 2021.

Pada rematch Agustus 2021, ia kembali menang angka dan statusnya dinaikkan menjadi juara sejati kelas bulu super WBA.

Predikat ini diberikan setelah juara sejati sebelumnya, Gervonta Davis melowongkan gelarnya.

Sementara lawannya, Henry Delgado (21-1-0, 14 KO), sama-sama dari Rep Dominika seperti Roger Gutierrez yang mengalahkannya pada Agustus 2022.

Jadwal Tinju Dunia Selama Maret 2023

1 MARET 2023

TBC (Foxtel Main Event and Kayo Sports)

|Non gelar menengah ringan: Tim Tszyu vs Tony Harrison

3 MARET 2023

Maracaibo, Venezuela (-)

|Perebutan gelar bulu super Fedelatin: Roger Gutierrez vs Henry Delgado

4 MARET 2023

Glasgow (ESPN+ dan Sky Box Offiece)

|Perebutan gelar welter tingan WBO: Josh Taylor (juara) vs Jack Catterall (rematch) (ditunda, Taylor cedera)

11 MARET 2023

M&S Bank Arena, Liverpool (DAZN)

|Non-gelar: Callum Smith Vs Pawel Stepien, kelas berat ringan, 12 ronde

|Non-gelar: Liam Paro vs Robbie Davies Jr, kelas ringan super, 10 ronde

|Non-gelar: Mickey Ellison vs Thomas Whittaker-Hart, kelas berat ringan (rematch)

|Non-gelar: Diego Pacheco vs Jack Cullen, menengah super

|Perebutan gelar Commonwealth: Rhiannon Dixon vs Vicky Wilkinson, kelas ringan

18 MARET 2023

(DAZN)

|Non-gelar: Gilberto Ramirez vs Gabriel Rosado, kelas berat ringan, 12 ronde

23 MARET 2023

Cabaret du Casino de Montreal, Kanada (ESPN+)

|Perebutan gelar menengah super WBC Continental Ammericas dan WBA International: Christian Mbilli vs Carlos Gongora

25 MARET 2023

Save Mart Center, Frresno, California (ESPN)

|Non-gelar: Jose Ramirez vs Richard Commey, kelas welter ringan

25 MARET 2023

MGM Grand Garden, Las Vegas (Showtime)

|Perebutan gelar menengah super WBC interim: David Benavidez (juara) vs Caleb Plant, kelas menengah super

(Banjarmasinpost.co.id/Pos Kupang)