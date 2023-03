LINK Nonton TV Online Barcelona vs Valencia Streaming Vidio Liga Italia di Bein Sports 22.15 WIB

Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol malam ini via Live Streaming Bein Sports dan Vidio.com jam 22.15 WIB link TV Online ada

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol malam ini via Live Streaming TV Online Bein Sports dan Vidio.com.

Siaran Langsung Liga Italia 2022/2023 antara Barcelona vs Valencia via Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming Bein Sports mulai jam 22.15 WIB.

Link Live Streaming barcelona vs Valencia bisa diakses via setelah artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain atau Line Up, Frenkie de Jong main.

Laga Barcelona vs Valencia berlangsung di Stadion Camp Nou.

Barcelona akan menjamu Valencia di Spotify Camp Nou pada hari Minggu di putaran lain kampanye La Liga Spanyol.

Tim tuan rumah telah menikmati musim liga yang luar biasa dan sekarang sedang berusaha keras untuk mengejar gelar La Liga pertama mereka sejak musim 2018-19.

Mereka dikalahkan 1-0 oleh Almeria yang baru dipromosikan dalam pertandingan liga terakhir mereka tetapi kembali ke jalur kemenangan pada hari Kamis dengan kemenangan 1-0 atas rival Real Madrid di semifinal Copa del Rey.

Barcelona duduk di puncak klasemen liga dengan 59 poin dari 23 pertandingan.

Mereka unggul tujuh poin di puncak dan akan berusaha memperlebar jarak itu Minggu ini.

Valencia menjalani musim yang sangat sulit, mendorong pemecatan manajer Gennaro Gattuso hanya beberapa bulan setelah pengangkatannya.

Mereka kembali ke jalur kemenangan di liga akhir pekan lalu dengan kemenangan 1-0 atas Real Sociedad, meraih tiga poin setelah gol bunuh diri Igor Zubeldia di babak pertama.

Para pengunjung duduk di urutan ke-18 dalam tabel liga dengan 23 poin yang dikumpulkan sejauh ini dan berharap untuk menambah penghitungan akhir pekan ini.

Valencia kembali ke jalur kemenangan akhir pekan lalu setelah kalah dalam enam pertandingan sebelumnya.

Mereka telah berjuang untuk hasil tandang musim ini dan bisa melihat kekalahan di sini.