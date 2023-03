Link Trans 7 Streaming Race 2 WSBK Mandalika, Siaran Live SPOTV Aksi World Superbike 2023 Hari Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Link Live Streaming Trans 7 Race 2 WSBK Mandalika 2023. Juga tayang Siaran Langsung Trans 7 aksi pebalap World Superbike 2023.

Balapan baru tayang di Trans 7 pada pukul 12.30 WIB. Namun, sudah tayang Live Streaming SPOTV mulai pukul 09.30 WIB.

WSBK Mandalika dilangsungkan di Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejak Jumat (3/3/2023) lalu.

Setelah menjalani sesi latihan pertama dan kedua pada Jumat, para pebalap WSBK melakoni Race 1 pada Sabtu (4/3/2023) kemarin.

Hasilnya, Alvaro Bautista melanjutkan awal musim impresif dengan memenangi Race 1 WSBK Mandalika 2023.

Itu merupakan kemenangan keempat Bautista musim ini.

Sebelumnya, sang juara dunia itu sukses mencetak hattrick pada seri pembuka di Phillip Island, Australia.

Kini, Bautista punya kesempatan untuk mencetak hattrick beruntun di Mandalika.

Akan tetapi, pebalap tim Aruba.it Ducati tersebut wajib mewaspadai para pesaingnya termasuk Toprak Razgatlioglu.

Toprak yang harus puas finis kedua pada Race 1 bertekad bangkit pada lomba hari ini.

Adapun jadwal WSBK Mandalika pada hari ini akan diawali dengan sesi pemanasan atau warming up mulai pukul 07.30 WIB.

Selanjutnya, lomba Superpole Race bakal dimulai pukul 09.30 WIB.

Setelah itu, Race 2 WSBK Mandalika 2023 bakal dilangsungkan pada pukul 12.30 WIB.

Rangkaian balapan WSBK Mandalika pada hari ini dapat disaksikan secara streaming di SPOTV via Vision Plus atau di aplikasi SPOTV Now dengan berlangganan paket yang tersedia.