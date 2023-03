Penyebab Putra Arya Saloka Dilarikan Putri Anne ke Rumah Sakit, Kondisi Kesehatan Dibeberkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tanpa didampingi Arya Saloka, Putri Anne boyong putra sulungnya Ibrahim Jalal Ad Din Rumi ke Rumah Sakit.

Rupaya putra dari Arya Saloka dan Putri Anne tersebut tengah mengalami sakit hingga meminta untuk segera diberi perawatan.

Memang sejak hengkangnya Amanda Manopo dari Sinetron Ikatan Cinta kini Arya Saloka lah yang bertugas mengambil seluruh peran utama.

Tak heran jadwal Arya berada di lokasi syuting pun kian semakin padat mengingat banyaknya adegan yang harus dijalani pemeran Aldebaran itu.

Kini Putri Anne lah yang tampak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang putra.

Namun tiba - tiba saja lewat akun instagram pribadinya, Sabtu (4/3/2023) Putri Anne membagikan kabar mengejutkan perihal kondisi kesehatan sang putra.

Tanpa didampingi sang suami, Putri Anne memboyong Ibrahim ke Rumah Sakit lantaran mengeluh sakit pada bagian perut dan beberapa kali muntah.

Tampak dari foto yang dibagikan Ibrahim terbaring di kasur rumah sakit sambil menggunakan jaket dan kaus kaki sembari diperiksa oleh seorang dokter.

“Dia minta ke rs dia pula yang ngereog, get well soon Ibrahim Rumi,” tulis Putri Anne.

Beruntung kondisi Ibrahim tak begitu parah hingga bisa melakukan perawatan di rumah.

Tampak setelah sampai di rumah Ibrahim langsung tertidur pulas.

“Sampe ketiduran sendiri saking lelahnya muntah,” tambah Putri Anne.

