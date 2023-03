Pertama Kali ke Pelaihari Kalsel, Marcel Sukai : Kotanya Menyenangkan Ternyata Ramai Juga

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Meski kota kecil di Kalimantan Selatan (Kalsel), namun Pelaihari kota yang cukup menyenangkan bagi Marcel Chandrawinata.

Catatan banjarmasinpost.co.id, Minggu (5/3/2023), aktris Jakarta itu berada di Kota Pelaihari sejak dua hari lalu.

Kehadirannya di Kota Pelaihari untuk keperluan shooting Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) yang disutradarai Joko Nugroho dari Rumah Produksi Happening Films Jakarta.

Ia mengaku telah cukup sering menginjakkan kaki di Kota Banjarmasin. Namun, baru pertama kali baginya bertandang ke Kabupaten Tanahlaut.

"Kotanya menyenangkan, ternyata ramai juga, saya fikir kotanya sepi," ucapnya kepada banjarmasinpost.co.id saat menghadiri pertemuan santai dengan kru film lainnya di kafe ternama di Jalan A Syairani, Pelaihari, malam tadi.

Ia menuturkan saat berada di Gedung Balairung Tuntung Pandang di kawasan Jalan Pancasila, tempat casting dan test make up, suasana taman di seberang jalan setempat (Taman Kijang Kencana/Lapangan Tugu) cukup elok.

"Tempatnya teduh asri saya lihat. Ada juga tempat bermain anak-anak, suasananya ramai juga," paparnya.

Dirinya juga terkesan saat berkunjung ke Taman Permana yang terletak di tepi jalan raya Takisung di Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, pada Sabtu sore kemarin.

Hamparan luas savana menghijau di taman milik pribadi tersebut dikatakannya cukup elok dan menyenangkan. Menurutnya tak kalah dengan wisata serupa di Pulau Jawa.

Marcel ke Taman Permana beserta kru film WLCFBB serta dari pihak tim Dinas Pariwisata Tala dan pihak terkait lainnya seperti kalangan IKM Tala.

Agenda di Taman Permana tersebut sebagai ajang perkenalan antartalent film tersebut. Dengan begitu talent utama dari Jakarta dan talent lokal dari Tala dapat lebih saling mengenal dan terjalin komunikasi yang rekat.

Marcel yang menjadi pemeran utama pada Film WLCFBB yakni sebagai Mantikei (Kei) mengaku senang dapat terlibat pada film garapan Sutradara Joko Nugroho tersebut.

Dirinya bangga dapat menjadi bagian untuk turut serta mempromosikan Kabupaten Tala kepada publik yang lebih luas di negeri ini hingga mancanegara.

"Saya akan berada di Pelaihari selama beberapa hari, hingga sekitar tanggal 20 ke atas," ucap Marcel.

Selama keperluan shooting film yang di-support Pemkab Tala itu, Marcel menginap di salah satu hotel ternama di Kota Pelaihari.

Di mana pun berada, Marcel menjadi magnit. Seperti saat berada di Taman Permana, kalangan pengunjung juga ramai-ramai meminta berfoto bersama.

Begitu pula saat malam tadi berada di kafe ternama di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari, Marcel juga kerap didaulat pengunjung untuk berfoto bersama. (Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)