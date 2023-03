Shooting Film WLCFBB Segera Bergulir, Bupati Tala Sampaikan Ini Pada Pemain Utama dan Talent Lokal

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Setelah tahapan casting talent lokal selama tiga hari berakhir, sejak Sabtu hingga Minggu (5/3/2023) hari ini berlangsung kegiatan pemantapan test make up dan persiapan teknis shooting film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB).

Para pemain utama dan pemain lokal pun telah berada di Kota Pelaihari sejak dua hari lalu. Di antaranya Marchel Chandrawinata pemeran utama laki-laki sebagai Mantikei atau Kei.

Lalu, Amara Angelica dari Ukraina pemeran tokoh protagonis yaitu Rebeccea atau Beca kekasih Mantikei.

Kemudian, Bella Devita (Putri Pariwisata Indonesia 2022) sebagai tokoh antagonis yakni Nara (pengakum Kei/rival Becca).

Tiga orang pemeran utama tersebut juga turut hadir di Balairung melihat dari dekat test make up pada Sabtu kemarin. Setelah itu berlanjut interaksi nonformal di Taman Permana di Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari.

Malam tadi sejak pukul 19.30 Wita hingga menjelang tengah malam pertemuan berlanjut di kafe ternama di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari.

Pertemuan tersebut sekaligus sesi arahan singkat dari Joko Nugroho, sutradara Film WLCFBB.

Sekitar dua jam berselang, tiba Bupati Tala H Sukamta. Sekadar diketahui film WLCFBB merupakan kerjasama pihak production house (PH) dari Jakarta dan Pemkab Tala. Sebagai komitmen keseriusan, pemkab menyediakan anggaran sekitar Rp 5 miliar.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Tala HM Rafiki Effendi beserta timnya yang turut membantu memfasilitasi produksi film tersebut. Hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tala Masturi.

Pada pertemuan yang dikemas secara santai tersebut, Sukamta menyatakan komitmen pemerintahannya untuk membantu kelancaran produksi film WLCFBB. Dengan begitu film tersebut dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan dunia.

Sukamta meyakini promosi potensi daerah melalui film merupakan cara efektif dan efisien.

Ia lantas mencontohkan terkenalnya Bangka Belitung sejak kemunculan Film Laskar Pelangi.

"Saya berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat pada penggarapan film WLCFBB ini, terutama pada Pak Joko, Bella dan pihak lainnya. Semoga semuanya dapat terlaksana lancar," tandas Sukamta.

Dirinya juga mengapresiasi pihak produser yang mengambil talent lokal secara dominan dari keseluruhan pemain. Hal itu menjadi peluang penting bagi warga Tala maupun Kalsel untuk menyalurkan bakat pada dunia seni peran.