Tampil dengan Motor Terbaru dan Unggulan, Booth Yamaha di IIMS 2003 Dikunjungi 30 Ribu Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang berlangsung selama sebelas hari (16-26 Februari) telah resmi berakhir.

Keikutsertaan Yamaha dalam event pameran otomotif terbesar di tanah air itu mampu menorehkan berbagai pencapaian yang membanggakan.

Sebanyak lebih dari 30 ribu orang tercatat telah berkunjung ke Booth Yamaha untuk menyaksikan secara langsung berbagai produk terbaru dan unggulan, termasuk diantaranya adalah jajaran Maxi, Classy Yamaha, Generasi 125, Sport, Yard Built & Electric Vehicle (EV) yang sukses menyita perhatian para pengunjung saat itu.

Dengan jumlah pengunjung yang mencapai hingga puluhan ribu tersebut, maka tidak heran jika Yamaha mampu menorehkan angka penjualan yang fantastis mencapai ribuan unit.

Booth Yamaha pada IIMS 2023 yang berlangsung 6-26 Februari 2023.

Line up skutik Maxi Yamaha yaitu All New Aerox 155 Connected series & XMAX Connected menjadi sepeda motor yang paling banyak diburu oleh konsumen selama periode IIMS tahun ini.

Selain pencapaian penjualan yang luar biasa, di momen IIMS 2023 sebanyak 3 penghargaan bergengsi juga turut diraih oleh Yamaha setelah bersaing dengan puluhan ATPM lainnya, yang meliputi; Best Booth Motorcycle <400>

“Terima kasih kepada konsumen dan pengunjung atas antusiasme terhadap kehadiran PT Yamaha Indonesia Motor Mfg di ajang IIMS 2023. Hal ini menjadi tantangan dan semakin memacu kami untuk terus berinovasi menyediakan produk-produk terbaik bagi konsumen Indonesia. Apresiasi juga yang tinggi kepada pihak penyelenggara atas 3 penghargaan yang kami terima. Ini menjadi bukti keunggulan produk-produk Yamaha di semua kategori yang direspon positif oleh para konsumen,” tutur Antonius Widiantoro Asst. General Manager Marketing - Public Relation PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

Terkait penghargaan yang diperoleh Yamaha di IIMS 2023 ini, booth Yamaha mendapatkan penghargaan untuk Best Booth Motorcycle <400> Booth Yamaha pada IIMS 2023 yang berlangsung 6-26 Februari 2023.

Sementara untuk penghargaan yang kedua diberikan kepada salah satu produk unggulan dari kategori Classy Yamaha, yaitu Fazzio Hybrid Connected sebagai Best Scooter IIMS 2023.

Dengan pilihan warna baru yang energik dan menarik, Fazzio Hybrid Connected sukses menyedot perhatian di IIMS 2023.

Pilihan untuk kategori Classy Yamaha juga semakin luas dengan hadirnya produk terbaru Yamaha Grand Filano Hybrid Connected dengan pilihan warna yang elegan dan menarik.

Selain itu, tampilnya line up kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di booth Yamaha yang meliputi model EV E01, NEO’s, E-Vino, dan juga E-PAS (sepeda listrik) ternyata sukses menarik minat para pengunjung untuk datang.

Booth Yamaha pada IIMS 2023 yang berlangsung 6-26 Februari 2023.

Bahkan model EV E01 yang turut tersedia di area test ride bersama dengan NEO’s banjir peminat, sehingga E01 sukses terpilih sebagai Best Tested Motorcycle Choice di kategori motor bensin maupun EV dengan total peserta uji kendara sebanyak 484 orang selama berlangsungnya pameran.

Pencapaian luar biasa yang didapatkan oleh Yamaha di ajang IIMS 2023 tidak terlepas dari respon positif dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Kedepannya Yamaha akan terus berupaya menyediakan berbagai pengalaman menarik kepada pelanggan setia bersama berbagai produk unggulan di event selanjutnya.(AOL)