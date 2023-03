Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru Kunjungi Banjarmasin Post untuk Lebih Memperkuat Relasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjalin silaturahmi, manajemen Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru berkunjung ke Kantor Banjarmasin Post Group, Senin (6/3/2023).

Kedatangan mereka disambut Pemimpin Perusahaan BPost Group, Wahyu Indriyanta, berserta jajarannya.

Dijelaskan General Manager Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Kholid Basyaiban, kunjungan ini memperkenalkan posisinya General Manager dan Public Relation Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru yang baru.

"Kebetulan di posisi saya yang sekarang, baru di Februari 2023, sehingga kami berkunjung ke media untuk mempererat relasi yang sudah lama terjalin," kata Kholid.

Sementara itu, Kholid tetap optimis bahwa bisnis terus meningkat.

"Tetap optimis dari kunjungan masyarakat, serta akan terus memberikan layanan layanan yang terbaik," paparnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan mengenai program Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru menyambut Ramadhan 2023 dan memberikan nuansa dengan nama Kelana Rasa.

"Kelana Rasa ini identik dengan mengajak pengunjung yang mau berbuka puasa di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, dengan beragam varian menu kuliner khas Indonesia. Nanti, setiap hari menu makanannya beragam," ungkap Irene, Public Relation Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.

Selama Ramadan 2023, varian menu bebas memilih untuk menikmati menu dari berbagai daerah dari pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan aneka hidangan Asia.

Mengenai harga berbuka puasa di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru Rp 150 ribu dengan konsep "All you can Eat" yang berlaku mulai 23 Maret 2023.

Saat kunjungan, tim Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru diajak untuk melihat studio canggih BTalk Banjarmasin Post.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)