Jadwal Siaran Piala Afrika U-20 Hari ini Babak Semifinal Senegal vs Tunisia dan Nigeria vs Gambia

Jadwal Piala Afrika U-20 2023 siaran langsung babak semifinal hari ini laga Senegal vs Tunisia dan Nigeria vs Gambia Live Streaming TV Online Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Piala Afrika U-20 2023 atau U20 Africa Cup of the Nations babak semifinal. Ada laga Senegal vs Tunisia dan Nigeria vs Gambia.

Diketahui ada empat tim yang sampai ke Babak Semifinal Piala Afrika U-20 2023 yang bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online Vidio.com

Berdasarkan Jadwal Piala Afrika U-20 2023, semua pertandingan akan digelar di Cairo International Stadium pada Senin (6/7/2023) malam dan dini hari nanti.

Pertandingan Senegal vs Tunisia akan tersaji lebih dulu, lalu dilanjutkan dengan laga Nigeria vs Gambia.

Menyusul aksi Perempatfinal Total Energies U20 Africa Cup of Nations Mesir 2023 yang mendebarkan, empat tim Afrika telah membukukan tempat mereka di semifinal.

Tempat semifinal juga mengamankan tiket ke Piala Dunia FIFA U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia.

Senegal, Nigeria, Gambia, dan Tunisia memastikan tempat mereka di fase empat terakhir berkat beberapa penampilan impresif di fase delapan terakhir kompetisi.

Gambia menghasilkan penampilan paling elegan di perempat final saat mereka meraih kemenangan 5-0 atas Sudan Selatan dengan Adama Bojang mencetak hat-trick pada hari Jumat.

Pertandingan lain hari itu melihat Tunisia mengalahkan Kongo 5-4 melalui adu penalti, setelah perpanjangan waktu berakhir 3-3, untuk juga mengamankan tempat mereka di semifinal.

Pada hari Kamis, Senegal mengalahkan Benin 1-0 untuk maju sementara Nigeria juga menang dengan skor yang sama melawan Uganda untuk maju ke empat besar.

Dua laga semifinal akan dimainkan pada Senin, 6 Maret 2023.

Senegal menghadapi Tunisia pada pertandingan pertama di Stadion Otoritas Terusan Suez di Ismailia pada pukul 16.00 waktu setempat atau 21.00 WIB.

Pertandingan semifinal lainnya akan menampilkan Gambia menghadapi Nigeria di Stadion Internasional Kairo pada pukul 00.00 WIB.

Sementara Nigeria berhasil melewati Uganda dalam pertandingan perempat final mereka, Gambia mengalahkan Sudan Selatan 5-0 untuk membukukan tempat semifinal mereka