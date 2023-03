Jam Tayang dan Sinopsis The Innocent Man di Pesta Drakor NET TV Hari Ini, Ada Song Joong Ki

BANJARMASINPOST.CO.ID - NET TV kembali menggelar pesta drama korea alias drakor. Ada The Innocent Man yang dibintangi Song Joong Ki yang tayang mulai hari ini 6 Maret 2023 di Pesta Drakor NET TV.

Hari ini, Net TV menayangkan 5 drama korea terbaru. Mulai The Innocent Man, High Society, Prime Minister and I, Sky Castle hingga Extraordinary You.

Nah, bagaimana Sinopsis drakor The Innocent Man, drama Korea yang dibintangi Song Jong Ki.

The Innocent Man akan tayang pada pukul 10 WIB dio NET TV mulai hari ini.

Sebelum menyaksikan keseruan kisah dan peran Song Jong Ki dalam drama ini, penonton sebaiknya simak dulu sinopsis drakor The Innocent Man.

Setelah membaca sinopsis drakor The Innocent Man, penonton dijamin akan semakin penasaran dengan kisah drama yang diperankan oleh Song Jong Ki ini.

Baca juga: Raffi Ahmad Bocorkan Calon Suami Celine Evangelista, Bukan Marshel dan Stevan

The Innocent Man atau yang juga dikenal dengan judul Nice Guy merupakan drama Korea yang dibintangi oleh Song Jong Ki.

Drama ini telah tayang pada 12 September 2012 dan menjadi salah satu drakor yang begitu diminati penonton.

Selain Song Jong Ki, drama ini juga diperankan oleh Moon Chae Won, Park Shi Yeon, Yang Ik Jun, Lee Yu Bi, dan Lee Kwang Soo.

Melansir dari MyDramaList.com, The Innocent Man bercerita tentang kisah Kang Ma Roo yang dikhianati oleh wanita yang dicintai dalam hidupnya, Han Jae Hee.

Bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, Kang Ma Roo mulai menjalani kehidupannya lagi.

Kang Ma Roo (Song Jong Ki) rela mengorbankan kebahagiaannya untuk Han Jae Hee (Park Shi Yeon) yang saat itu justru meninggalkannya demi menikahi pria kaya raya.

Karena itu, Kang Ma Roo pun berniat untuk membalaskan dendamnya pada Han Jae Hee.

Dan untuk membalaskan dendamnya tersebut, Kang Ma Roo mendekati Seo Eun Gi (Moon Chae Won), putri dari pria yang dinikahi Han Jae Hee.