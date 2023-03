Lusa Shooting WLCFBB Dimulai di Tala, Agustus Ditargetkan Diputar di Bioskop dalam Negeri

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Penggarapan film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) atau Cinta Memanggil dari Tanahlaut mulai berdetak secara intens sejak beberapa hari lalu.

Merujuk timeline-nya dihimpun banjarmasinpost.co.id, Senin (6/3/2023), shooting akan dimulai pada Rabu lusa.

Sesi ini dijadwalkan tertuntaskan hingga 23 Maret mendatang.

Lokasi shooting-nya sebagian besar di Tala yang tersebar di beberapa tempat.

Selain itu sebagian lokasinya juga ada di Kota Banjarmasin serta di Jakarta.

Talent lokal mengikuti shooting di Tala dan Banjarmasin.

Sekadar diketahui, sebagian besar pemain pada film garapan Rumah Produksi Happening Films Jakarta bekerjasama dengan Pemkab Taka ini berasal dari warga Kalsel khususnya Tala.

Setelah tahapan casting selama tiga hari berakhir Jumat kemarin, sehari berselang (Minggu) dilanjutkan sesi reading atau mempraktikkan alur cerita yang tertuang pada naskah.

Bupati Tala H Sukamta ketika dikonfirmasi menuturkan penggarapan film WLCFBB dilaksanakan secara all out agar cepat tertuntaskan.

Diharapkan semua tahapan terlaksana lancar sesuai perencanaan yang telah disusun.

"Targetnya Agustus mendatang sudah bisa diputar di bioskop-bioskop di negeri ini. Jadi sebelum masa jabatan saya berakhir pada September, filmnya sudah bisa dinikmati publik," papar Sukamta.

Setelah itu, lanjutnya, persiapan untuk pemutaran film tersebut di bioskop-bioskop luar negeri seperti di Eropa dan Asia.

Pemkab Tala menyediakan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk menopang produksi film yang disutradarai Joko Nugroho tersebut.

Pendanaan utama digalang melalui sponsor.

Pada produksi film tersebut, Sukamta berada pada posisi executive producer bersama Indra Madaniyah dan Axis P Kusumonegoro.

Produsernya yakni Joko Nugroho dan Bella Devita (associate).

Putri Pariwista Indonesia 2022 ini juga sekaligus menjadi pemeran penting (antagonis) yang memerankan Nara.

Timeline Film WLCFBB

- Casting talent lokal 8-10 2023 Maret

- Reading at Balairung 4-5 Maret

- Selamatan dan syukuran (jumpa pers) di Taman Pasar Lawas 6 Maret

- Big reading 7 Maret

- Shooting di Tala dan Banjarmasin 8-23 Maret

