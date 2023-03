Ramadhan 2023, Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin Siapkan Banyak Pilihan Paket Berbuka Puasa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebentar lagi umat muslim di Indonesia akan memasuki bulan Ramadhan 2023.

Bulan Ramadan selalu identik dengan acara Buka Puasa bersama keluarga, saudara atau rekan.

Memasuki bulan Ramadhan 2023 tersebut Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin sudah mempersiapkan beberapa penawaran menarik.

Dessy Nathalia Hawinie Executive Secretary dan Marcom Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin mengatakan, ada beberapa paket yang ditawarkan, seperti Paket Menginap yang sudah termasuk Sahur dan Buka Puasa, Paket Buka Puasa All You Can Eat dan ada juga Paket Susur Sungai sekaligus Buka Puasa .

"Untuk Paket Buka Puasa All You Can Eat nanti akan diadakan di Pinggir Kolam Renang Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin," katanya.

Khusus untuk Paket Susur Sungai sekaligus Buka Puasa, tamu bisa menikmati jalan-jalan keliling Sungai sambil menunggu waktu berbuka puasa dan nantinya akan berbuka puasa di hotel.

"Semua Paket Buka Puasa ini nantinya akan kami perkenalkan dan di blasting ke masyarakat umum mulai tanggal 15 Maret 2023," jelas Dessy.

Tentunya Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin merupakan hotel berbintang 4 di kota Banjarmasin dan hotel chain Internasional pertama di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hotel ini berada di Jalan Pangeran Antasari No. 86 A Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Memiliki fasilitas antara lain : 133 kamar yang terdiri dari tipe Deluxe, Deluxe Pool View, Deluxe Pool Terrace , Executive Pool View, Executive Pool Terrace dan Junior Suite.

Selain itu ada fasilitas Kolam Renang, SPA, Swiss Café, Jukung Lounge, 4 ruang pertemuan dan 1 Ballroom.

" Untuk informasi dan kebutuhan foto resolusi tinggi, silahkan hubungi saya," tandas Dessy.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)