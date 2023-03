Haru Biru Alur Cerita Film WLCFBB Disempurnakan Kian Dramatis, Ini Dia 25 Pemainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sinopsis atau alur cerita Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) atau Cinta Memanggil dari Tanahlaut kian mengharu biru setelah mengalami penyempurnaan.

Catatan banjarmasinpost.co.id, Selasa (7/3/2023), sentuhan penyempurnaan sinopsis film yang disutradarai Joko Nugroho ini antara lain yakni karakter utama yakni Mantikei atau Kei dan Rebecca Gilliard atau Becca yang berbulan madu di Tala hingga adanya aksi sabotase oleh rival perusahaan pesaing perusahaan tempat Kei bekerja.

Pemeran dua karakter utama itu tetap yakni Kei diperankan oleh Marcel Chanrawinata, artis Jakarta.

Sedangkan Becca (tokoh protagonis) diperankan oleh Amara Angelica dari Ukraina.

Dikisahkan, Kei dan Becca adalah pasangan suami istri yang baru dua bulan menikah.

Kei adalah laki-laki keturunan Dayak Banjar/Dayak Meratus dari Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan, sedangkan Becca dari Texas, Amerika.

Keduanya sama-sama bekerja di perusahaan tambang Amerindo Coal.

Ini adalah perusahaan kerjasama pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta dari Amerika.

Kei kemudian mengajak Becca pulang ke kampung halamannya di Tala yang merupakan kota terbawah di Pulau Kalimantan (the bottom of Borneo).

Ajakan itu teramat membuat Becca senang karena memang jatuh cinta dengan budaya Indonesia, apalagi di Tala.

Perempuan cantik itu ingin mengenal lebih jauh lagi tempat dan budaya dari kota kelahiran suaminya itu.

Cukup banyak rencana yang ia susun untuk mengisi bulan madunya dengan Kei.

Di antaranya Becca ingin mencicipi keragaman kuliner, berburu craft dan kerajinan tradisional, hingga keinginan untuk jalan-jalan dan berkeliling kawasan Tanahlaut.

Namun bulan madu pasangan ini terusik oleh sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya.