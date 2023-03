Jadwal Liga Inggris Live SCTV-Vidio Pekan 27, Ada Liverpool, Man United vs Soton, Fulham vs Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal liga inggris akhir pekan ini ada laga Liverpool yang menghadapi Bournemouth kesempatan bagus untuk merangkat naik ke empat besar Klasemen Liga Inggris Sabtu (11/3/2023).

Jadwal siaran langsung (live) Liga Inggris akan di buka AFC Bournemouth vs Liverpool. Pekan 27 akan tayang gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga lain juga bakal tersaji diantaranya Leicester City vs Chelsea, Man United vs Southampton, Fulham vs Arsenal tapi belum ada konfirmasi tim mana yang akan Siaran Langsung SCTV namun semua laga akan tayang Live Streaming Vidio.com.

Didukung oleh kemenangan 7-0 atas Man Utd, Liverpool akan berusaha untuk tetap berada di jalur Liga Champions ketika mereka menghadapi Bournemouth pada Matchday 27.

The Reds telah mencetak gol untuk bersenang-senang akhir-akhir ini, dan mereka kemungkinan besar akan tetap mempertahankan serangan mereka. gaya bermain melawan pejuang degradasi.

Seorang pria yang harus diperhatikan di tim tandang adalah Mohamed Salah, yang mencetak dua gol dalam derby Liga Premier, sementara semua Joseph Gomez, Thiago Alcantara, dan Luis Diaz absen karena cedera.

The Cherries, di sisi lain, hampir berbagi rampasan dengan pemimpin liga Arsenal di Stadion Emirates, tetapi The Gunners akhirnya mencetak gol kemenangan untuk meraih ketiga poin dari pertandingan tersebut.

Karena Bournemouth terus berjuang di lini belakang, kami tergoda untuk menaruh uang kami pada pasukan Jurgen Klopp, yang mengincar posisi empat besar.

Orang-orang seperti Brooks, Stanislas, Tavernier, Zabarnyi, Vina, dan Kelly cedera untuk tuan rumah.

Liverpool membawa kereta musik Manchester United terhenti saat Cody Gakpo, Darwin Nunez dan Mohamed Salah semuanya mencetak dua gol dalam rekor 7-0 memalu musuh bebuyutan mereka untuk meningkatkan empat besar Liga Premier mereka harapan di Anfield pada hari Minggu.

Seminggu setelah kebangkitan United mengklaim trofi pertama mereka sejak 2017 dengan memenangkan Piala Liga dan di tengah pembicaraan tentang dorongan gelar mereka terpesona di kedua sisi turun minum saat Liverpool mencatat margin kemenangan terbesar mereka di pertandingan tersebut.

United yang berada di posisi ketiga tampak sedikit lebih baik selama 43 menit tetapi itu berubah menjadi pertunjukan horor di Anfield bagi tim Erik ten Hag saat mereka menderita kekalahan terburuk klub sejak kekalahan 7-0 dari Wolverhampton Wanderers pada tahun 1931.

Sementara Mantan kapten United Roy Keane mengatakan para pemain senior "tidak menunjukkan keterampilan kepemimpinan" dan tim secara keseluruhan akan "malu dengan penampilan mereka".

Ini adalah pertama kalinya Setan Merah kalah tujuh gol dalam kompetisi apa pun sejak kekalahan dari Wolverhampton Wanderers lebih dari 90 tahun lalu.