Niat Sholat Tahajud di Malam Nisfu Sya'ban 2023, Ustadz Khalid Basalamah: Ibadah Malam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sholat Tahajud yang dikerjakan khusus di malam Nisfu Sya'ban memiliki fadhilah, karena disebutkan dalam riwayat yang shahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW di suatu malam mendapat giliran menginap di rumah Aisyah RA.

Demikian kata Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah.

Khalid Basalamah menjelaskan fadhilah Sholat Tahajud yang dikerjakan di Malam Nisfu Syaban.

Memasuki pertengahan Bulan Syaban, dituturkan Ustadz Khalid Basalamah hendaknya kaum muslimin waspada akan adanya sejumlah hadits palsu yang beredar.

Hadits palsu dan lemah tersebut umumnya berisikan anjuran amalan-amalan tertentu, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan umat Islam dapat memilah hadits-hadits yang shahih dan lemah dan mana yang shahih.

Ustadz Khalid Basalamah menerangkan hadits yang menyatakan adanya sholat di Malam Nisfu Sya'ban adalah palsu

"Sholat secara khusus namanya sholat Nisfu Sya'ban itu tidak ada, haditsnya palsu, yang shahih anjuran mengerjakan sholat malam," jelas Ustadz Khalid Basalamah dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Pengantar Hijrah.

Pada malam itu Aisyah terbangun dan mendapati tak ada Rasulullah SAW disampingnya, lantas Aisyah pun mencari Nabi SAW dengan berkeliling ke rumah-rumah istri Nabi SAW yang lain.

"Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke mesjid melihat Nabi SAW sedang sholat, melihat Aisyah yang merasa cemburu, Nabi SAW pun menjelaskan dirinya memperbanyak sholat malam di malam Nisfu Sya'ban, ini hadist yang shahih," papar Ustadz Khalid Basalamah.

Sehingga sholat yang dianjurkan para ulama sholat malam adalah sholat Tahajud, tidak ada sholat khusus di malam Nisfu Sya'ban.

Sementara di siang harinya, dianjurkan untuk berpuasa, karena Nabi Muhammad SAW memang banyak berpuasa di bulan Sya'ban.

"Malam Nisfu Sya'ban itu tanggal 14 ke 15, kita tahu di malam itu ada puasa Ayyamul Bidh di tanggal 13, 14, dan 15, umat Islam dianjurkan berpuasa tiga hari, tapi tidak diniatkan khusus puasa Nisfu Sya'ban," tegas Ustadz Khalid Basalamah.

Perihal kebiasaan berpuasa di bulan Sya'ban, Nabi SAW memang berpuasa hampir sebulan penuh, sehingga umat Islam pun dianjurkan puasa.