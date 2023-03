Urung Dibiayai Sponsor, Begini Penjelasan Bupati Tala Soal Biaya Film WLCFBB

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Produksi Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) urung dibiayai dari pihak sponsor.

Seluruhnya kini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2023 Pemkab Tala.

Berdasar catatan banjarmasinpost.co.id, Selasa (7/3/2023), awalnya skema pembiayaan pembuatan film yang disutradarai Joko Nugroho dari Rumah Produksi Happening Film Jakarta itu dari pihak sponsor.

Pemkab Tala menyediakan anggaran sebesar Rp 5 miliar sebagai cadangan.

Artinya, penggunaannya untuk menutupi kekurangan dana dari sponsor dan bahkan jika dana dari sponsor mencukupi maka alokasi dana dari APBD tersebut tak tergunakan.

"Namun regulasi yang ada ternyata tidak memungkinkan menerapkan skema tersebut dalam hal pemerintah bekerjasama dengan rumah produksi pada pembuatan film," papar Bupati Tala H Sukamta.

Penegasan itu disampaikan Sukamta menjawab pertanyaan wartawan pada acara Selamatan dan Jumpa Pers Film WLCFBB di Taman Pasar Lawas, Pelaihari, Senin (6/3/20203) malam.

Karena itu, lanjut Sukamta, pembiayaan film tersebut secara penuh dibiayai APBD pemerintahannya sesuai pagu yang telah dianggarkan.

"Jadi, polanya kerjasama antara Dinas Pariwisata Tala dengan Yayasan KFT (Karyawan Film dan Televisi)," jelasnya.

Pihak KFT kemudian menggandeng Joko Nugroho, salah satu sutradara ternama Jakarta dari Rumah Produksi Happening Film.

Sukamta menegaskan KFT merupakan yayasan yang eksis karena didirikan oleh tokoh perfilman Indonesia yakni Asrul Sani.

Tokoh-tokoh penting dunia perfilman di negeri ini juga berada dalam naungan yayasan ini.

Lantaran dibiayai secara penuh melalui APBD, sebut Sukamta, film WLCFBB kelak akan menjadi aset Pemkab Tala.

Karena itu mulai sekarang pihaknya mulai menyusun rencana pemanfaatannya.