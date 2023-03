Berbeda dengan Arya Saloka, Ini Penyebab Dokter Ekles Cocok untuk Amanda Manopo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah Arya Saloka dulu dijodoh-jodohkan dengan aktris Amanda Manopo, kini giliran dokter Ekles.

Namun kali ini ada yang sedikit berbeda.

Ya, kedekatan sang pemeran Andin dengan dr Ekles belakangan ini sedang menjadi sorotan publik.

Padahal, Amanda sudah mengklarifikasi bila di antara dia dan dr Ekles tidak ada hubungan spesial apapun.

Hubungan mereka murni karena urusan pekerjaan yang mana Amanda menjadi brand ambassador dari produk skincare dr Ekles.

Amanda banjir pekerjaan setelah keluar dari Sinetron Ikatan Cinta RCTI.

Dulu saat masih bersama Arya si pemeran Aldebaran, Amanda kerap dijodoh-jodohkan pula.

Namun, perjodohan tersebut mendapatkan kecaman dari sebagian netizen gegara Arya sudah beristri yakni Putri Anne.

Berbeda dengan dr Ekles yang masih melajang sehingga membuat fans Amanda kian semangat menjodohkan mereka.

Hal tersebut diketahui dari unggahan instagram dr Ekles melalui akun pribadinya, @dr_ekles.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Rabu (8/3/2023), tampak Amanda dan dr Ekles sedang konferensi pers di acara launching skincare milik sang dokter.

“#persconference kolaborasi dgn Amanda Manoppo, we proudly present @drewhite.official

Capture event "The Launch & Award Night of EKLES GLOBAL GROUP's Reseller & new product line". Terimkasih atas kepercayaannya A

OPEN RESELER NOW !!