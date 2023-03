Harga Emas Perhiasan Terkini di Banjarmasin Kalsel, Rabu 8 Maret 2023

Harga emas saat Rabu (8/3/2023) di Pasar Sentra Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rp 895 ribu per gram.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Emas perhiasan bisa menjadi pilihan sebagai tabungan.

Harga emas saat Rabu, (8/3/2023) di pasar Sentra Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), saat ini Rp 895 ribu per gram.

"Untuk investasi emas perhiasaan ini, apabila ingin ada keuntungan, bisa untuk 5 tahun ke depan," kata H Gurdani, pemilik toko Taisir I yang berada di pasar Sentra Antasari.

Baca juga: Harga Emas Antam Rabu 8 Maret 2023, Turun Drastis Rp12.000, 1 Gram di Level Rp1.020.000

Baca juga: Pasar Murah Banjarbaru Padat Pengunjung, Warga Sebut Harga Sembako Lebih Murah dari Pasaran

Baca juga: Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Rabu 8 Maret 2023, Diskon Besar Sania, Camar & Bimoli

Sedangkan untuk emas batangan 999 di harga Rp 890 ribu per gram, emas 750 Rp 725 ribu per gram, emas 700 Rp 700 ribu dan emas 420/375 Rp 390 ribu per gram.

Adapun harga perhiasan emas 99, di antaranya:

1 gram Rp 895.000

5 gram Rp 4.475.000

10 gram Rp 8.950.000

15 gram Rp 13.425.000

25 gram Rp 22.375.000

50 gram Rp 44.750.000

100 gram Rp 89.500.000

( Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)