Kebiasaan Syahrini Usai Pindah ke Singapura, Istri Reino Barack Pamer Barang Mewah Tiap Minggu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kini memutuskan untuk tinggal di Singapura bersama Reino Barack, kebiasaan Syahrini yang gemar memamerkan barang mewah kian disorot.

Meski tak lagi aktif menjadi seorang penyanyi usai dipersunting oleh Reino Barack, Incess tak hentinya menunjukan gaya hidup mewah.

Maklum saja pelantun lagu Sesuatu itu dipersunting putra seorang konglomerat yang memiliki gurita bisnis.

Tak pelak walau sudah hampir tak pernah lagi bekerja sebagai penyanyi, Incess masih menikmati gaya hidup yang begitu glamour.

Belakangan Syahrini diketahui telah diboyong Reino Barack untuk pindah ke Singapura.

Gaya hidup Syahrini dan Reino Barack bahkan dinilai semakin mewah usai tinggal di negara Singa Putih tersebut.

Bukan hanya tinggal di apartemen megah, Syahrini dan Reino Barack juga gemar menghabiskan waktu mereka dengan berbelanja dan makan di restoran mewah.

Dilansir melalui akun instagram pribadinya @princessyahrini, Rabu (8/2/2023) hampir setiap minggu Syahrini terlihat memamerkan barang mahal dari brand ternama dunia yang bernilai sampai ratusan juta rupiah.

Seperti yang tampak saat baru - baru ini Incess kembali aktif bermain tenis.

Setelah sempat vakum, Incess memamerkan raket barunya yang berasal dari brand asal Paris, Chanel.

Dikutip melalui akun @fashionsyahrini2, raket berwarna hitam yang dipegang Incess tersebut dibandrol dengan harga lebih dari Rp 100 juta.

"@PrincesSyahrini using @chanelofficial “ Black Tennis Racket with leather CC Cover “ 175.185.000 IDR [KURS TODAY - RESELLER PRICE] from 1stdibs.com,"

Blazer mewah saat Ultah

Merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-4, Incess tampil anggun menggunakan blazer dengan harga lebih dari Rp 40 juta.