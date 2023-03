Kuliner Waduk PTPN 13 Jadi Lokasi Shooting Perdana Film WLCFBB, Bupati Tala Lakukan Kleper Pembuka

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Penggarapan film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) mulai memasuki tahapan utama. Rabu (8/3/2023) hari ini tahapan shooting dimulai.

Tempat kuliner di kawasan waduk PTPN 13 di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadi lokasi perdana shooting pertama. Pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 07.00 Wita.

Bupati Tala H Sukamta turut menghadiri shooting di lokasi perdana tersebut.

"Bahkan Pak Bupati berkenan melakukan kleper sebagai awalan shooting hari pertama," ucap Kepala Bidang Pemasaran Wisata Dinas Pariwisata Tala Anang Ifansyah.

Ada tiga lokasi shooting pada hari pertama, hati ini. Setelah dari kuliner waduk PTPN 13, kru film bergerak ke lokasi shooting kedua di lingkungan RSUD Hadji Boejasin di kawasan Jalan A Yani, Kelurahan Saranghalang.

Sedangkan lokasi ketiga yakni di pasar tradisional di Kota Pelaihari yakni Pasar Tapandang Berseri (Pasar Parabola) yang dijadwalkan sore hari.

Talent yang terlibat pada shooting hari pertama yaitu Amara Angelica yang memerankan Rebecca Gilliard (protagonis), Marcel Chandrawinata (tokoh utama) yang memerankan Mantikei atau Kei, Keduanya shooting sesi pagi.

Kemudian sesi shooting kedua menjelang siang yakni Dani yang memerankan Ahmad, Bella Devita yang memerankan Nara (antagonis), Leny Murdalisa yang memerankan Sanja (teman Nara). Lalu, Manohara Qubra yang memerankan news anchor pada sesi shooting menjelang petang.

Pada sesi shooting bertempat di Pasar Parabola, ada enam orang call talent yang menjalani shooting yaitu Hadjiatul Patiah sebagai penjual bunga, Lenny sebagai perempuan 1, Yunita Hafidzah sebagai perempuan 2, Elli sebagai perempuan tiga, Dayu Wulandari sebagai perempuan keempat, dan Juliawati sebagai perempuan kelima.

Berdasar jadwal yang telah disusun, pelaksanaan shooting berlangsung sekitar dua pekan dan dituntaskan dalam bulan ini. "Ada sekitar 15 lokasi untuk shooting," sebut Joko Nugroho, sutradara Film WLCFBB.

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)