Warga Antusias Saksikan Shooting Film WLCFBB Pasar Pelaihari, Begini Keseruannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Shooting Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) menjadi hiburan tersendiri bagi warga Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pada shooting sesi ketiga bertempat di Pasar Sayur Pelaihari misalnya, warga pasar setempat antusias menyaksikan prosesi shooting film yang dibintangi artis Jakarta Marcel Chandrawinata itu.

Pantauan di lokasi, los pasar sayur setempat yang semula mulai sepi karena sebagian besar pedagang telah pulang, namun kemudian menjadi ramai. Begitu mengetahui ada shooting, pedagang maupun pengunjung yang berada di los lainnya, bergegas mendekat.

"Pas lagi belanja sembako, dijapri kawan, katanya ada artis shooting di los sayur. Langsung saja saya menuju lokasi," ucap Rahmah, warga Angsau, Pelaihari.

Ibu dua anak ini pun bersama sejumlah pengunjung lainnya asyik mendokumentasi proses shooting yang langsung dipimpin Sutradara Film WLCFBB Joko Nugroho tersebut.

Shooting dimulai pukul 16.30 Wita bertempat di los sayur di belakang Bajuin Plaza di kawasan Jalan Kemakmuran, Pelaihari. Selama puluhan menit kru film mempersiapkan area hingga mobilisasi perlengkapan.

Pada sesi shooting tersebut, ada satu pemain utama yang menjalani shooting yaitu Bella Devita (Putri Pariwisata Indonesia 2022) yang memerankan tokoh antagonis yakni Nara.

Nara adalah gadis desa warga Tanahlaut, mantan kekasih Mantikei atau Kei yang diperankan Marcel Chandrawinata. Nara sakit hati ketika mendengar kabar mantan kekasihnya itu menikah karena masih menyimpan rasa cinta yang besar.

Apalagi Kei menikah dengan seorang bule cantik dari Amerika, Rebecca Gilliard, yang diperankan Amara Angelica (Ukraina).

Hal itu yang membuat Nara sakit hati dan membuatnya menjadi seorang gadis pemurung dan menutup diri.

Pada shooting di los pasar sayur tersebut antara lain digambarkan sedang berjalan cepat di pasar, cuek dengan ekspresi wajah yang dingin.

Kondisi jalan di pasar basah pascahujan. Sesaat setelah belok kanan menapaki los sayur, Nara yang berjalan cepat dengan membawa payung, menabrak pengunjung pasar (ibu-ibu).

Spontan barang belanjaan ibu-ibu itu berada di dalam bakul purun berhamburan. Nara yang sejatinya merasa geram karena suasana hati yang tidak nyaman, dengan berat hati balik kanan dan membantu ibu tersebut memunguti sayuran yang terserak di jalan.

Kemudian, datang pengunjung perempuan lainnya (pemeran tambahan 1) yang mengenal Nara dan menanyakan apa yang terjadi sehingga ada sayuran yang berhamburan di jalan.