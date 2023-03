Live iNews! Link Streaming Gratis TV Online Al Ittihad vs Al Nassr, Siaran Langsung Bola Malam Ini

Link Live Streaming TV Online RCTI Plus TV Al Ittihad vs Al Nassr di Liga Arab Saudi. Siaran Langsung iNews TV. Gratis? Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming iNews TV laga Al Ittihad vs Al Nassr. Tayang juga via Siaran Langsung INews TV.

Laga Al Ittihad kontra Al Nassr ini juga dapat ditonton secara Live Streaming TV Online Vidio.com.

Sesuai jadwal, Al Ittihad bakal menjamu Al Nassr pada lanjutan, Jumat (10/3/2023) pukul 00.30 WIB.

Jadwal Al Nassr yang didukung Cristiano Ronaldo tandang ke markas Al Ittihad akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City.

Pertandingan yang sangat menarik menanti kita di babak Liga Pro Saudi berikutnya antara Al Ittihad dan Al Nassr dan memberi kita kesempatan lagi untuk melihat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo bermain di salah satu pertandingan terbesarnya dengan Al Nassr hingga saat ini saat timnya, yang duduk di puncak klasemen Liga Pro Saudi, bertandang ke Al Ittihad yang berada di posisi kedua.

Kedua belah pihak hanya dipisahkan oleh dua poin di puncak klasemen, yang berarti kemenangan kandang akan membuat pemimpin baru mengambil alih puncak.

Al Ittihad adalah lawan yang tangguh, hanya kebobolan enam gol dalam 19 pertandingan liga musim ini, yang berarti Ronaldo akan bekerja keras untuk menambah jumlah delapan golnya melalui enam pertandingan pertama Liga Pro Saudi dalam karirnya.

Tuan rumah terlalu bagus dalam bertahan untuk Al Nassr, dan sementara Cristiano Ronaldo dapat membantu timnya untuk mencetak gol, itu tidak akan cukup untuk menghentikan tim yang sedang dalam performa yang terlalu bagus saat ini.

Rekor pertahanan Al Ittihad sangat bagus, tanpa kebobolan satu gol pun dalam enam pertandingan mereka sejak kemenangan Piala Super 3-1 atas lawan ini, dan hanya kebobolan enam gol sepanjang musim. Namun itu akan diuji melawan tim pencetak gol terbanyak liga. Ada gol dalam pertandingan ini, karena terakhir kali tim ini bertemu.

Memahami bahwa kita sedang melihat ukuran sampel yang sangat kecil, perpecahan awal Cristiano Ronaldo di liga Saudi adalah ... agak gila. Dalam tiga pertandingan liga kandang, Ronaldo belum mencetak satu gol pun, tetapi dalam tiga pertandingan tandang dia telah mengantongi delapan gol, termasuk ledakan empat gol melawan Al-Wehda dan hat-trick di Damac.

Head to Head

Lima Laga Terakhir Al Ittihad vs Al Nassr

27/01/23: Al Ittihad vs Al Nassr 3-1

3/10/22: Al Nassr vs Al Ittihad 0-0

12/02/22: Al Ittihad vs Al Nassr 3-0

19/09/21: Al Nassr vs Al Ittihad 1-3

31/05/21: Al Nassr vs Al Ittihad 1-2