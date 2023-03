Pesawat Jatuh di Tanahlaut, Ini Sinopsis Film WCLFBB yang Dibintangi Marcel Chandrawinata

Artis Marcel Chandrawinata dan kru sedang berada di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Sang aktor membintangi film lokal Tanahlaut yang berjudul When Love Calls From The Bottom of Borneo. Bercerita tentang pesawat jatuh di Tanahlaut.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Marcel Chandrawinata terlibat dalam pembuatan Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WCLFBB).

Proses syuting film yang berlangsung di Tanahlaut, Kalimantan Selatan ini mulai berjalan.

Sejak Sabtu (4/3/2023), Marcel Chandrawinata sudah mendatangi Kabupaten Tanahlaut Kalimantan Selatan.

Hal ini terlihat dalam postingan akun instagram pribadi sang aktor, @marcelchandra, belum lama ini.

Melalui postingan insta storiesnya, Marchel Chandrawinata mengunjungi salah satu tempat wisata di Kabupaten Tanahlaut yaitu Taman Permana.

Di sana para kru berfoto di jembatan kayu yang berada di danau Taman Permana tersebut.

Marcel dan pemeran lainnya juga terlihat menikmati minuman air kelapa murni langsung dari buahnya.

Mereka berpose di atas jembatan kayu di Taman Permana tersebut.

Baca juga: Intip Jadwal Harian Raffi Ahmad dan Andre Taulany, Tak Lupa Sholat Tahajud dan Subuh

Baca juga: Tetiba Ayu Ting Ting dan Boy William Bahas Pertunangan, Mau Gaya Bule

Melalui captionnya, Marcel memberikan keterangan lokasi bahwa sedang berada di Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Ada beberapa pemeran lainnya seperti Bella Devita, Amara Angelica hingga Abun Hadi.

“@abunhadi

@amaraangelicaa

@belladevita_08

PELAIHARI KALIMANTAN SELATAN INDONESIA, “ terang Marcel Chandrawinata.

Lantas apa itu film When Love Calls From The Bottom of Borneo?

Film When Love Calls From The Bottom of Borneo merupakan film garapan sutradara Joko Nugroho.

Menghabiskan dana Rp 5 miliar untuk ongkos pembuatan film itu, harapannya dapat menggenjot kemajuan pariwisata khususnya di Tanah Laut dan umumnya Kalimantan Selatan.