Sambut Ramadhan 2023, FUGO Hotel Banjarmasin Tawarkan Paket Buka Puasa Eksklusif 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bulan Ramadhan 2023 selalu menjadi momen yang amat dinantikan oleh para umat Muslim, karena juga menjadi momen kehangatan baik kerabat maupun keluarga. Termasuk salah satunya di FUGO Hotel Banjarmasin.

Dalam rangka Menyambut bulan suci Ramadhan, hotel bintang empat yang terletak di kawasan strategis di Duta Mall ini menyuguhkan sajian ber buka puasa yang dirangkai secara eksklusif dengan beragam keuntungan.

Afrianto, Selaku Food dan Beverage Manager menyampaikan konsep yang diusung adalah “Ramadhan Kareem – Ganganan Senja” menyajikan konsep buffet / All You Can Eat sehingga tamu pun bisa menikmati semua hidangan dengan lebih puas.

“Kami mencoba memberikan pilihan menu terbaik sekaligus mengedepankan rasa yang otentik dengan beragam variasi yang banyak dan tentu saja dengan memperhatikan kebersihan serta kualitasnya," jelasnya.

Baca juga: Dua Pekan Menuju Ramadhan 2023, Ustadz Khalid Basalamah Imbau tak Anggap Remeh Bayar Utang Puasa

Baca juga: Hukum Ziarah Jelang Bulan Ramadhan 2023, Ceramah Ustadz Abdul Somad Jabarkan Manfaatnya

Sajian lengkap ber buka puasa tahun ini ditawarkan senilai Rp. 258.000nett per orang dengan suguhan menu premium , aneka stall makanan, kambing guling, hiburan menjelang berbuka dan doorprize mingguan. Lebih menariknya lagi FUGO Hotel memberikan promo beli 10 gratis 1.

Jika instansi atau perusahaan yang ingin mengadakan acara buka puasa bersama, harga tersedia mulai dari Rp. 200.000nett per orang dengan minimal pemesanan 20 orang dengan benefit gratis ruang meeting, sajian lengkap buka puasa dan tausyiah agama.

Selain itu juga ditawarkan promo menginap dengan berbagai macam pilihan hingga paket kamar yang termasuk dengan paket berbuka puasa dan sahur tarif kamar mulai dari Rp. 773.353,- per kamar per malam.

Baca juga: Hal yang Disiapkan Sambut Bulan Ramadhan 2023, Ceramah Buya Yahya Imbau Kuatkan Hati & Koreksi Diri

Gusti Aulia selaku Public Relation memaparkan kegiatan ini digelar agar masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya bisa melaksanakan momen silaturahmi atau temu kangen bersama keluarga, rekan kerja atau teman – teman alumni sekolah.

"Informasi dan pemesanan dapat menghubungi ke 0821 5183 2228," ujar Aulia.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)