Jadwal MotoGP Portugal 2023 Trans 7, Pembalap Berdatangan, Marquez-Quartararo Tugas Kalahkan Ducati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Paddock Autódromo Internacional do Algarve sudah penuh dengan tim dan pembalap Kejuaraan Dunia MotoGP 2023.

MotoGP Portugal 2023 di Algarve International Circuit akan digelar pada 24-26 Maret. Jadwal MotoGP tahun 2023 masih akan tayang gratis di TV Trans7.

Transmedia melalui Trans7 masih memegang hak siar MotoGP hingga tahun 2026.

Tiga minggu sebelum dimulainya musim, truk tim MotoGP dan promotor kejuaraan adalah yang pertama melintasi terowongan akses ke bagian dalam sirkuit, dengan tim mulai memasang pit mengingat dua hari terakhir balapan.

Tes akan dilakukan akhir pekan ini, 11 dan 12 Maret.

Ini akan menjadi pertama kalinya para penggemar dapat melihat Miguel Oliveira mengendarai Aprilia RS-GP yang akan digunakannya untuk memulai musim MotoGP kelimanya.

Sepanjang tanggal 11 dan 12 Maret, para pendukung MotoGP akan dapat mengikuti tes ini secara langsung dari tribun utama Autódromo Internacional do Algarve, yang gratis untuk semua pemegang tiket yang berlaku untuk GP yang akan diadakan pada tanggal 24, 25 dan tanggal 26 bulan ini.

Quartararo, Marc Marquez dan tugas 2022 mengalahkan Ducati.

Kekuatan Ducati terlihat jelas pada tahun 2022. Marque Italia memiliki pembalap yang berdiri di podium di setiap balapan musim lalu.

Saat mereka mengklaim Triple Crown yang didambakan MotoGP - sapuan bersih dari Pembalap, Tim dan Kejuaraan Konstruktor.

Dan akan melawan mereka sepanjang musim adalah Juara Dunia 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), dengan Yamaha yang tidak membanggakan kecepatan garis lurus yang mengesankan ditambah dengan semua kekuatan lainnya yang dimiliki Ducati.

Dalam 'There Can Be Only One', kamera di belakang layar menangkap beberapa percakapan antara Quartararo dan Marc Marquez (Repsol Honda Team) tentang upaya untuk mengalahkan tim seperti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team).

"Apakah mereka memberi Anda pedal untuk jalan lurus" lelucon Marquez, ketika berbicara tentang betapa mudahnya Johann Zarco (Prima Pramac Racing) melewati Quartararo, yang ditanggapi oleh orang Prancis itu, "bayangkan situasi ini di akhir [balapan]"

Di episode lain, seorang jurnalis bertanya kepada Quartararo tentang kembalinya Marquez beraksi di Aragon.