Jadwal Siaran Liga Inggris Malam Ini: City Live SCTV, Chelsea di Moji, Arsenal - Liverpool Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Inggris pekan 27. Ada sejumlah laga yang menampilkan laga tim elite mulai Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal hingga Liverpool.

Sebagian laga akan tayang Siaran Langsung SCTV dan Siaran Langsung Moji TV. Semua laga Live Streaming Vidio.com.

Nanti malam, laga antara Bournemouth vs Liverpool akan menjadi duel pembuka pekan ke-27, Sabtu (11/3/2023) pukul 19.30 WIB.

Nah, Liverpool diunggulkan bisa mengalahkan Bournemouth, apalagi The Reds baru saja mempermalukan Manchester United dengan skor 7-0 pada laga sebelumnya.

Sementara itu, Manchester United berpeluang mengamuk saat melawan Southampton di Old Trafford, Minggu (12/3/2023) pukul 21.00 WIB.

Baca juga: Persija dan Persib Kecele, PSM Makassar Pastikan Gelar Juara BRI Liga 1 2023 Jika Penuhi Dua Langkah

Kekalahan telak melawan Liverpool tentu ingin dijadikan momentum Manchester United untuk bangkit kembali.

Teranyar, kemenangan melawan Real Betis dalam ajang Liga Eropa membuat kepercayaan diri Manchester United makin meningkat.

Rekor impresif Manchester United ketika bermain di Old Trafford, semakin memperbesar peluang Manchester United menang pada akhir pekan ini.

Berbagai keseruan laga Liga Inggris musim ini dapat disaksikan secara langsung Live SCTV dan streaming Vidio.

Jadwal Liga Inggris dan Siaran TV

Sabtu, (11/3/2023)

19.30 WIB: Bournemouth vs Liverpool (Vidio)

22.00 WIB: Leeds United vs Brighton (Vidio)

22.00 WIB: Everton vs Brentford (Vidio)

22.00 WIB: Leicester City vs Chelsea (Moji TV)

22.00 WIB: Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest (Vidio)

Minggu, (12/3/2023)

00.30 WIB: Crystal Palace vs Man City (SCTV dan Vidio)

21.00 WIB: Manchester United Vs Southampton (Vidio)

21.00 WIB: West Ham vs Aston Villa (Vidio)

21.00 WIB: Fulham Vs Arsenal (Vidio)

23.30 WIB: Newcastle United Vs Wolverhampton Wanderers (SCTV dan Vidio)