Digadang Jadi Panutan Generasi Muda Banjarbaru, 30 Anggota PNGB Periode 2023-2024 Resmi Dilantik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - 15 pasangan putra dan putri anggota Pewadahan Nanang Galuh Banjarbaru (PNGB) Banjarbaru resmi dilantik.

30 orang tersebut menjadi pengurus PNGB dalam masa bakti 2023-2024. Pelantikan terpusat di Graha Putih, Jumat (10/3/2023) lalu.

Dalam sambutannya Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin, diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Dra Hj Lesa Fahriana berharap agar PNGB dapat turut serta melestarikan budaya daerah, dengan mengenalkannya kepada khalayak ramai khususnya para generasi muda.

Sebab menurutnya bila tidak dimulai dari generasi muda, siapa lagi yang akan peduli dan meneruskan tradisi budaya daerah.

"Disamping memiliki peran sebagai duta pariwisata dan budaya, mereka kami harapkan mampu menjadi role model atau teladan bagi generasi muda lainnya, yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan kearifan lokal," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Banjarbaru, Ahmad Yani Makkie berharap PNGB bisa terus berinovasi dan menjalin berkomunikasi, baik dengan pemerintah, stakeholder, inaga dan dinas terkait lainnya.

"PNGB juga harus memiliki program dan inovasi yang baik, sejalan dengan visi misi Banjarbaru Juara. Program yang sudah baik terus dilaksanakan dan ditingkatkan lagi," pesannya.

Apalagi tahun ini PNGB sudah menetapkan mengusung Kabinet Peradaban, singakatan dari Percaya, Rakat dan Bahagia.

Tujuan Kabinet Peradaban tidak lain untuk memajukan dan mengembangkan Kota Banjarbaru, khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan.

"Semoga kepenguruasan ini berjalan kosisten dan berproses dengan baik, agar anggota PNGB selalu memiliki bakat, kemampuan, dan keterampilan," ucapnya.

Yani Makkie menambahkan, bahwa dirinya ingin mematahkan pandangan masyarakat, yang hanya menganggap Nanang Galuh sebagai pembawa baki atau pajangan belaka pada setiap acara.

"Bersama program yang membangun, semoga anggota PNGB memiliki kemampuan, keterampilan dan bakat," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, usai dilantik Ketua Umum PNGB, Azhar Sas didampingi Ketua Harian PNGB Aldino Yoga membeberkan beberapa program yang akan dijalankan.

"Program terdekat kami ada PNGB go to school, membersamai kegiatan dalam calender of event Banjarbaru, malam salikur, festival, pasar wadai dan pemilihan Nanang Galuh 2023," jelasnya. (AOL/*)