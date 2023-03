Keberadaan Boy William Kala Ayu Ting Ting dan Bilqis Nonton BLACKPINK, Komentar Bikin Heboh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan anaknya, Bilqis Khumaira Razak tak mau ketinggalan nonton konser BLACKPINK.

Lantas apakah Boy William ikut Ayu dan Bilqis nonton konser BLACKPINK itu?

Diketahui, Ayu dan Bilqis nonton konser BLACKPINK berdua.

Namun, netizen salah fokus dengan keberadaan Boy William.

Maklum, Boy William memiliki kedekatan dengan Ayu dan Bilqis.

Dalam laman Instagramnya @ayutingting92, Ayu Tingting mengunggah foto berdua bersama Bilqis.

Ayu dan Bilqis yang merupakan penggemar BLACKPINK atau BLINK ini mengenakan pakaian senada dengan warna pink, hitam, dan putih.

Konser BLACKPINK bertajuk Born Pink World Tour digelar selama dua hari, Sabtu-Minggu (11-12/3/2023) di SUGBK (Stadion Utama Gelora Bung Karno).

"We're ready. Day 1 for my little girl, blackpink concert #bilqissohappy," tulis Ayu.

Sabtu malam ini, ada 70 ribu penggemar akan menghadiri Konser BLACKPINK BORN PINK WORLD TOUR JAKARTA di Panggung Utama GBK.

Di samping itu, Boy dalam laman komentar unggahan Instagram Ayu menjadi sorotan.

"Serunyaaaaa," tulis Boy melalui akun Instagramnya, @boywilliam17.

Sontak komentar yang ditulis Boy tersebut mendapat banyak tanggapan dari warga net.

Banyak netizen yang mempertanyakan mengapa Boy tidak ikut nonton konser.